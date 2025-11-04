Najveće pojačanje Partizana ne smije ovako da igra: Kad Željko Obradović kaže "sramota", prvo na njega misli

Džabari Parker u Partizanu ne pruža statistiku kakvu je bilježio u sezoni za nama.

Džabari Parker u Partizan je stigao kao najzvučnije pojačanje crno-bijelih. U godini za nama bilježio je vrlo dobru statistiku, zbog čega su očekivanja bila da će i u novom dresu blistati. Međutim, njegov učinak - u većini mečeva - nije bio na zavidnom nivou. Kako to igra Džabari Parker, kad crno-bijeli nemaju mnogo doprinosa od bivšeg igrača Barselone?

Možemo krenuti i od posljednjeg meča Partizana - poraz od Dubaija. Parker je na teren ušao u drugoj četvrtini, tada ubacio 10 poena, a onda u drugom poluvremenu ostao bez koševa... Nizali su se promašaji, ne samo njegovi, već i ostalih igrača, ali od uloge lidera do poluvremena, Amerikanac je postao igrač bez novih poena u nastavku meča. Prije toga, Valjak je odmjerio snage sa Barselonom, protiv koje Parker i nije ušao na teren, a ne može se pohvaliti doprinosom i u ostalim susretima.

Jedini meč, u poenterskom smislu, vredan pažnje je onaj protiv Real Madrida kad je na terenu proveo 25 minuta, postigao 23 poena, uz 67 posto šuta iz igre. Sasvim solidan doprinos imao je i u susretima sa Olimpijom Milano i Baskonijom. U meču sa klubom iz Vitorije Parker nije imao sjajno šutersko veče, pogodio je sedam od 18 puta, što je 39 posto, ali je imao vrlo važan doprinos u skoku - i u napadu i u odbrani, upisao ih je devet. Sa njim je ekipa na terenu imala rezultatsku prednost.

Imamo meč i protiv popularnog Armanija, tad je Parker igrao 17 minuta, pogađao 50 posto iz igre, ali uglavnom pravio pametne faulove, što je Partizanu donelo rezultatsku stabilnost, a rivalu onemogućilo da se razigra i pogađa iz raznih pozicija.

Međutim, veći problem predstavljaju drugi mečevi u kojima Parker ili nije imao doprinos ili je ekipa sa njim na terenu bila u ozbiljnom zaostatku. To su mečevi protiv Dubaija, Efesa, Pariza, Hapoela i svi abaligaški mečevi - Krka, Split, Borac, Dubai. Statistika kakvu beleži u dosadašnjem toku sezone, pomogla je skautima velikog broja ekipa da Parkera definišu kao najslabiju tačku crno-belih u odbrani, pa tako svi napadi ciljano idu ka Amerikancu.

Šta je rekao Željko Obradović?

Trener Partizana Željko Obradović nakon posljednjeg poraza svog tima bio je vidno nezadovoljan, ali iznad svega razočaran u igru svojih igrača. Najtrofejniji trener bio je direktan, svega dvojica su u susretu sa Dubaijem zaslužila pohvale, a to su Nika Kalates i Šejk Milton. Svi ostali košarkaši, kako i sam tvrdi, jako su ga razočarali.

"U trenutku kad smo poveli šest razlike u drugom poluvremenu, prestali smo da igramo. Mnoge igrače je bilo briga za rezultat i to je razočaravajuće poslije utakmice kakvu smo igrali kod kuće protiv Barselone, čestitao sam im na njihovom ponašanju i zbog želje da igraju košarku i sve urade u tom meču. Sad nije bilo tako, rekao sam im u svlačionici, ne znam šta je razlog za tom šta god da je bio razlog, ovo je jako ružna slika i moramo da uradimo nešto da bismo se probudili", rekao je Obradović.

Loši rezultati Partizana mogli bi da razočaraju navijače koji vjerno prate crno-bijele. "To je ista stvar o kojoj bi igrači trebalo da razmišljaju. Imamo navijače svuda, trebalo bi makar da pokažu želju, zbog toga što dolazi veliki broj ljudi, ne samo ovdje nego i u Evroligi. Neću ni da pričam o Beogradu gdje uvijek imamo preko 20.000 ljudi. Ovo je velika sramota", bio je jasan Obradović.

Nastavio je Obradović u oštrom tonu, čini se da je prije svega mislio na najvažnije igrače, a tu je svakako Džabari Parker koji je u prvih sedam mečeva Evrolige bio starter Partizana. "Prvo mislim da igrači bi trebalo da vole da igraju košarku. Ako igrate utakmicu trebalo bi da probate da uradite sve. Nije lako jer imamo dva plejmejkera - Miltona koji se vraća poslije dugog perioda bez igre i Kalatesa koji je uradio samo jedan trening sa nama, ali njih dvojica su makar nešto pokazali, nisu igrali previše pametno, ali to je druga stvar. Ali ne znam šta se desilo sa ostatkom tima, razočaran sam", rekao je na konferenciji za medije.

Kakav je +/- učinak Parkera u Evroligi?

Džabari Parker vs Dubai - -20 (76:89)

Džabari Parker vs Olimpija - +18 (80:78)

Džabari Parker vs Efes - 0 (93:87)

Džabari Parker vs Real Madrid - 0 (83:86)

Džabari Parker vs Baskonija - +10 (91:79)

Džabari Parker vs Pariz - -1 (101:83)

Džabari Parker vs Hapoel - -15 (84:97)

Kakav je +/- učinak Parkera u ABA ligi?

Džabari Parker vs Krka - -4 (84:78)

Džabari Parker vs Split - -11 (86:81)

Džabari Parker vs Borac - -1 (85:74)

Džabari Parker vs Dubai - -24 (82:70)

