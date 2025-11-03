Pogled na tabelu poslije poraza Partizana: Dubai se osamio na čelu, evo gdje su crno-bijeli

Košarkaši Partizana doživjeli su težak poraz od najvećeg favorita u Grupi A ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana doživeli su prvi neuspjeh u ABA ligi, pošto su poraženi u gostima kod ekipe Dubaija rezultatom 82:70, u okviru 5. kola reginalnog takmičenja. Šta se desilo sa crno-bijelima u drugom poluvremenu teško je objasniti, ali četa Željka Obradovića je sada u nizu od tri poraza u svim takmičenjima. Kako se poraz od Dubaija odrazio na tabelu?

Partizan je sada drugoplasiran u Grupi A iza Dubaija koji je nepogrešiv ove sezone u ABA ligi. Treća je Igokea koja ima meč manje od Partizana, a plej-of poziciju drži još Studentski centar. Crno-bijeli će preskočiti sljedeće kolo, a 17.11 ih čeka okršaj sa Igokeom.

Tabela ABA lige

Izvor: SofaScore/printscreen

Kakva je situacija u Grupi B?

Peto kolo nije "preživjela" ni Crvena zvezda koja je poražena od Spartaka iz Subotice koji se trenutno nalazi drugoj poziciji u Grupe B, dok je Budućnost na vrhu. Slijede Cedevita Olimpija, Beč, Mega, Crvena zvezda, Zadar, Bosna i Ilirija.

