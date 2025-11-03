logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogled na tabelu poslije poraza Partizana: Dubai se osamio na čelu, evo gdje su crno-bijeli

Pogled na tabelu poslije poraza Partizana: Dubai se osamio na čelu, evo gdje su crno-bijeli

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Partizana doživjeli su težak poraz od najvećeg favorita u Grupi A ABA lige.

Tabela ABA lige poslije poraza Partizana u Dubaiju Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana doživeli su prvi neuspjeh u ABA ligi, pošto su poraženi u gostima kod ekipe Dubaija rezultatom 82:70, u okviru 5. kola reginalnog takmičenja. Šta se desilo sa crno-bijelima u drugom poluvremenu teško je objasniti, ali četa Željka Obradovića je sada u nizu od tri poraza u svim takmičenjima. Kako se poraz od Dubaija odrazio na tabelu?

Partizan je sada drugoplasiran u Grupi A iza Dubaija koji je nepogrešiv ove sezone u ABA ligi. Treća je Igokea koja ima meč manje od Partizana, a plej-of poziciju drži još Studentski centar. Crno-bijeli će preskočiti sljedeće kolo, a 17.11 ih čeka okršaj sa Igokeom.

Tabela ABA lige
Izvor: SofaScore/printscreen

Kakva je situacija u Grupi B?

Peto kolo nije "preživjela" ni Crvena zvezda koja je poražena od Spartaka iz Subotice koji se trenutno nalazi drugoj poziciji u Grupe B, dok je Budućnost na vrhu. Slijede Cedevita Olimpija, Beč, Mega, Crvena zvezda, Zadar, Bosna i Ilirija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan ABA liga KK Dubai

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC