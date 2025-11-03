Zvezda u Top4, a Partizan pri dnu tabele: Softver izračunao sve o Evroligi što zanima navijače

Nakon uvodnog dijela sezone, softver je računao šanse Zvezde i Partizana da se domognu završnice Evrolige ove sezone.

Nova sezona Evrolige privlači mnogo pažnje širom kontinenta, a možda i najviše u Srbiji jer i ove takmičarske godine našu košarku predstavljaju dva tima. Crvena zvezda je na skoru 6-2 i trenutno je pri vrhu tabele, dok je Partizan sa skorom 3-5 u ovom momentu van mjesta koja vode u doigravanje.

Vremena da se to promijeni ima sasvim dovoljno, ali... Projekcije koje su se pojavile na internetu ne mogu baš da ohrabre navijače crno-bijelih, dok bi vjeru crveno-bijelih u njihov tim mogle da dignu do nebesa. Specijalizovani nalog "Figurei8ht" počeo je da se bavi kalkulacijama za ligaški dio Evrolige i osim što je otkrio da će Žalgiris biti prvi, a Asvel posljednji - pokazao nam je i gdje se nalaze srpski timovi.

Šta se predviđa Zvezdi?

Ekipa Saše Obradovića ostvarila je šest uzastopnih pobjeda u Evroligi, a taj niz počeo je Toma Tomović na gostovanju Fenerbahčeu, čim je uručen otkaz Janisu Sferopulosu. Zbog šest pobeda crveno-bijeli dijele prvo mjesto na tabeli, a pored njih učinak 6-2 imaju još samo dvije ekipe - Hapoel iz Tel Aviva i Žalgiris.

Softver koji se detaljno bavio predviđanjima nastavka sezone pretpostavlja da će Crvena zvezda nastaviti sa uspjesima. Na velikom broju urađenih simulacija, očekuje se da Crvena zvezda završi u Top4 tima, a prosječan broj pobjeda u svim isprobanim varijantama je čak 23,4. U tom slučaju bi ispred Zvezde bili samo Žalgiris, Olimpijakos i Monako, pa bi srpski predstavnik imao čak i prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Za različite faze doigravanja dati su precizni podaci o procentima, odnosno kolike su šanse da se timovi domognu Top10, Top6 ili Top4 pozicije. Crvena zvezda u ovom trenutku ima čak 88 odsto šansi da bude među deset najboljih timova u Evroligi, šanse da bude među šest najboljih i tako izbjegne plej-in su 64 odsto, dok su šanse da kao jedna od četiri prvoplasirane ekipe stekne prednost domaćeg terena u četvrtfinalnoj seriji čak 46 odsto!

Kakva su predviđanja o Partizanu?

Sa druge strane, tim Željka Obradovića ima tri uzastopna poraza u Evroligi i tim rezultatima je sebi značajno pokvario status na tabeli. Partizan trenutno zauzima tek 17. poziciju, a ispod njega su samo Makabi, Baskonija i Asvel - tri tima koji imaju po dvije pobjede u dosadašnjem toku takmičenja.

Softver je predvidio da će Partizan u tekućoj sezoni ostvariti 15,3 pobjede, što nije baš sjajan učinak u Evroligi. Na osnovu tih brojki crno-bijeli ne bi mogli da maštaju o plasmanu u samu završnicu takmičenja, jer bi ostali na oko četiri pobjede daleko od 10. mjesta, posljednjeg koje vodi u plej-in.

Partizan ima samo jedan odsto šansi da se nađe među četiri prvoplasirana tima na kraju ligaškog dijela takmičenja, dok tri ekipe koje su ispod njega uopšte nemaju šanse za takav uspjeh. Takođe, Partizanu se daje četiri odsto šansi da bude među šest najboljih timova Evrolige, a 15 odsto da završi u Top10 i nastavi takmičenje nakon što se završi ligaški dio.

