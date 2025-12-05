"Da smo kao Hrvati, bili bismo prvaci svijeta": Nagledao se skandala u dresu Srbije i digao glas

Predrag Đorđević, bivši reprezentativac Srbije, smatra da bi reprezentacija bila prvak Evrope i svijeta fudbalu samo kada bi imala mentalitet kao fudbaleri Hrvatske.

Dok drugi čekaju današnji žrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u fudbalu, Srbija sjedi kod kuće. "Orlovi" nisu uspjeli da izbore plasman na završni turnir, tako da je propuštena velika šansa da se nastavi niz učešća na tri velika takmičenja, nešto što im nedostaje da bismo mogli da ih nazovemo redovnim učesnicima.

Ali, svaki put i kada bi otišli, događali su se sitni problemi i zapravo svako učešće na EP ili SP u ovom vijeku obilježio je neki "skandalčić", a da nije takvih stvari - mogli bi mnogo više smatra bivši reprezentativac Predrag Đorđević.

Prisjetio se Svetskog prvenstva 2006. godine koje pamtimo kao vrlo neuspješnog, iako su u kvalifikacijama bili ubjedljivi. U zemlji su bila politička previranja, dok je potom i selektor Ilija Petković pozvao svog sina za turnir: "Svega mjesec dana pred put došlo je do odvajanja Srbije i Crne Gore. To je i te kako uticalo na ekipu, ali bilo je i nesporazuma... Dolazak selektorovog sina na pripreme je poremetio atmosferu, pa je došlo i do međusobnih nesporazuma u svlačionici. Sve je to dovelo do loših izdanja. Kod nas kvalitet i talenat nikada nisu bili sporni, ali nikada se nisu ni poklopile te čuvene kockice".

"Moramo biti realni, oni (Hrvati, prim. aut.) imaju drugačiji pristup reprezentaciji. Da imamo pristup kao Hrvati, osvojili bismo i svjetsko i evropsko prvenstvo. Posjedovali smo mnogo veći kvalitet, imamo ga i danas, ali očigledno je da ne funkcionišu neke druge stvari", naglasio je Đorđević za "Meridian Sport".

"Ko zna gdje bismo bili da smo kao Hrvati"

Kako kaže Đorđević, problem je i u medijima koji na svakom okupljanju naglašavaju ko se odazvao i ko nije na poziv selektora, što stvara negativnu atmosferu.

"Reprezentacija treba da se voli. Hvala, doviđenja, ako nećeš da dođeš. Svakome treba da bude čast što ima priliku da nosi dres svoje zemlje. ‘Ne mogu sad, umoran sam, odmoran sam, imam privatne obaveze’, stalno neki izgovori. Ne treba nikog moliti da dođe. Ako hoćeš da dođeš, čekamo te, ako ne - sve najljepše. Ne igraš za Piksija, Veljka, niti bilo kog selektora. Igraš za svoju zemlju. Piksi je tu, sutra nije, neki igrači su tu godinama. Njega navodim samo kao primjer. Odazoveš se i pokažeš poštovanje prema svojoj državi. Naravno, svi smo ljudi, svakome može da se dogodi neka neočekivana situacija. Desila se i meni. To je nešto normalno, ljudski, a ne da svaka konferencija počinje sa pitanjima ko se javio, ko nije. Nisam dolazio u reprezentaciju zbog Boškova, Savićevića, ili Petkovića, već zbog naše zemlje. Ko neće, ne mora", rekao je Đorđević.

"Filip Kostić je moje dijete iz Kragujevca, ali nema potrebe za takvim izjavama. On je možda osjetio pritisak kao stariji, kao kapiten, možda se nije izrazio kako je želio. Ali najlakše je da prebacimo krivicu na nekog ko je otišao, ne mislim samo na Piksija, nego generalno. Volio bih da se ujedinimo, da pomognemo tom Piksiju, Veljku, ili ko god da je tu. Treba da idemo dalje. Pojedini igrači nisu bili zadovoljni, sigurno da ima razloga, ali prvenstveno treba gledati grb svoje zemlje. Klub i reprezentacija nisu isto. Ko zna gdje bismo bili da imamo mentalitet poput hrvatskih reprezentativaca", rekao je Đorđević.

Šta može Veljko Paunović?

Veljko Paunović preuzeo je pred kraj kvalifikacija reprezentaciju Srbije i na kraju se dogovorio da potpiše ugovor sve do 2030. godine, što jasno govori da je strategija dugoročna.

"Lako je označavati krivice kada neko ode. Važno je da budemo složni, da vidimo šta i kako dalje. Smatram da je Veljko Paunović idealno rješenje. Odlično poznaje veliki broj igrača, a sa pojedincima je osvojio Svjetsko prvenstvo na Novom Zelandu. Upućen je do detalja u naš mentalitet", dodao je Đorđević.