Sergej sjeo među navijače, oni ga natjerali da ustane: Haos u Rimu kad se pojavila ikona kluba

Pogledajte kako su navijači Lacija "natjerali" Sergeja Milinković-Savića da ustane da bi mu zapjevali pjesmu.

Sergej Milinković-Savić (30) gledao je u četvrtak uveče utakmicu Lacija i Milana u Kupu Italije, a pokušaj da se "zamaskira" među navijačima mu nije uspio.

Sergej Milinković-Savić je imao kačket na glavi i šal navijača Lacija oko vrata, izgledao je kao "obični navijač", međutim nije mnogo trebalo ultrasima Lacija da ga primjete. Natjerali su ga da "ustane" sa svog mjesta, a onda je zajedno su mu skandirali ime (odnosno oni ga zovu Serđo).



Iako već godinama igra u Saudijskoj Arabiji, Sergej Milinković-Savić nije zaboravio klub u kome je ostavio najdublji trag u karijeri, pa je tako gledao pobjedu na "Olimpiku" golom Zakanjija u 80. minutu kome se veoma obradovao i slavio ga je s navijačima.

Sergej Milinkovic-Savic, presente in Tribuna Tevere durante Lazio-Milan, impazzisce al gol di Zaccagni.#RadioLaziale#SSLasiopic.twitter.com/Anhvsf9dpk — Radio Laziale (@RadioLaziale)December 4, 2025



Lacio je tako stigao do četvrtfinala izbacivši favorizovani Milan i u narednoj rundi će igrati protiv Bolonje.

Da li se Sergej vraća u Evropu?

Ako su postojale neke nade da će se to desiti uskoro, definitivno su raspršene kada je Sergej Milinković-Savić nedavno stavio potpis na novi ugovor sa Al-Hilalom.

U ovom klubu je od 2023. godine kada je stigao iz Lacija za 40 miliona evra i potpisao je trogodišnji ugovor vrijedan 25 miliona evra po sezoni. Od nedavno, taj ugovor produžen je na još dvije godine, tako da će sve do 2028. godine biti fudbaler saudijskog kluba koji ne namjerava da ga pusti.

Kao i u Laciju, za koji je igrao osam sezona, Milinković-Savić je glavni igrač i u Al HIlalu za koji je do sada odigrao 109 utakmica i učestvovao u skoro 60 golova (32 gola i 27 asistencija).