logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sergej sjeo među navijače, oni ga natjerali da ustane: Haos u Rimu kad se pojavila ikona kluba

Sergej sjeo među navijače, oni ga natjerali da ustane: Haos u Rimu kad se pojavila ikona kluba

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako su navijači Lacija "natjerali" Sergeja Milinković-Savića da ustane da bi mu zapjevali pjesmu.

Sergej Milinković-Savić na utakmici Lacija Izvor: Twitter/chimentimattia/Screenshot

Sergej Milinković-Savić (30) gledao je u četvrtak uveče utakmicu Lacija i Milana u Kupu Italije, a pokušaj da se "zamaskira" među navijačima mu nije uspio.

Sergej Milinković-Savić je imao kačket na glavi i šal navijača Lacija oko vrata, izgledao je kao "obični navijač", međutim nije mnogo trebalo ultrasima Lacija da ga primjete. Natjerali su ga da "ustane" sa svog mjesta, a onda je zajedno su mu skandirali ime (odnosno oni ga zovu Serđo).


Iako već godinama igra u Saudijskoj Arabiji, Sergej Milinković-Savić nije zaboravio klub u kome je ostavio najdublji trag u karijeri, pa je tako gledao pobjedu na "Olimpiku" golom Zakanjija u 80. minutu kome se veoma obradovao i slavio ga je s navijačima.


Lacio je tako stigao do četvrtfinala izbacivši favorizovani Milan i u narednoj rundi će igrati protiv Bolonje.

Da li se Sergej vraća u Evropu?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Ako su postojale neke nade da će se to desiti uskoro, definitivno su raspršene kada je Sergej Milinković-Savić nedavno stavio potpis na novi ugovor sa Al-Hilalom.

U ovom klubu je od 2023. godine kada je stigao iz Lacija za 40 miliona evra i potpisao je trogodišnji ugovor vrijedan 25 miliona evra po sezoni. Od nedavno, taj ugovor produžen je na još dvije godine, tako da će sve do 2028. godine biti fudbaler saudijskog kluba koji ne namjerava da ga pusti.

Kao i u Laciju, za koji je igrao osam sezona, Milinković-Savić je glavni igrač i u Al HIlalu za koji je do sada odigrao 109 utakmica i učestvovao u skoro 60 golova (32 gola i 27 asistencija).

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lacio Milan Sergej Milinković-Savić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC