Kakva gužva u vrhu Serije A: Inter se "prišunjao" Romi, pet timova u tri boda

"Nerazuri" u posljednjem meču 11. kola savladali Lacio.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Nakratko je Roma bila usamljena na prvom mjestu Serije A, ali će reprezentativnu pauzu ipak kao lider dočekati Inter, i to zbog bolje gol-razlike.

U posljednjem meču 11. kola Serije A "nerazuri" su savladali Lacio 2:0 (1:0), bodovno se izjednačili sa "vučicom" (po 24 boda), tako da se pet prvoplasiranih ekipa "naguralo" u samo tri boda!

Lautaro Martinez pomalo srećnim pogotkom doveo je Inter u vođstvo već u trećem minutu. Lopta mu je prešla preko noge i završila u samim rašljama gostujućeg gola.

Očekivala se goleada, ali taj rani pogodak kao da je uspavao i jedne i druge. Do kraja poluvremena viđen je samo jedan pokušaj, i to gostiju, ali šut Isaksena nije mogao da ugrozi Zomera.

Inter je poduplao prednost preko Bonija u 62. minutu i tu je bio kraj nadanjima rimskog tima. Pokušavali su gosti, pogodili i prečku, ali povratka nije bilo.

Slijedi novembarska reprezentativna pauza, nakon koje će Inter igrati gradski "Derbi dela Madonina" protiv Milana, od kojeg trenutno imaju prednost od dva boda, dok će Lacio ugostiti Leće.



