"Dođe mi da zaplačem, fudbal nam je dosadan": Serija A nekad bila sila, sada ne može da se gleda

Slavni italijanski napadač rekao ono što mnogi misle - prečesto je jako teško gledati utakmice Serije A, pa i one koje su derbiji.

Izvor: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Legendarni italijanski fudbaler Luka Toni (48) radi kao stručni konsultant na utakmicama Serije A i teško mu je što gleda tako neinteresantnu ligu. Djeluje da je nekada najjače prvenstvo na svijetu ponovo zapalo u veliku krizu kvaliteta, pa to pokazuju i utakmice koje legendarni asovi i atraktivna voditeljka Dileta Leota analiziraju u udarnim terminima.

Ovog vikenda, to je bio gradski derbi Torina, Juventus - Torino, završen bez golova.

"Dođe mi da zaplačem i zbog onih koji dolaze na stadion i zbog onih koji gledaju utakmice od kuće. Golovi su sve i imamo ozbiljan problem. Nema golova i ljudi se dosađuju. Golmani mogu da naprave velike odbrane, ali to ne može da bude sve što vidimo", rekao je slavni špic Fiorentine, Bajerna, Juventusa u društvu Dilete Leote:

Prije nekoliko nedjelja, Toni je takođe bio u "prajm-tajmu" u studiju zajedno sa slavnim Kristijanom Vijerijem, Ćirom Ferarom i drugim legendama prenosio utakmicu Juventusa, protiv Lacija na Olimpiku i rezultat je bio mršavih 1:0 za domaćina, golom Tome Bašića u 9. minutu.

U međuvremenu, na vrhu Serije A su Milan i Napoli, branilac titule koji ne uspijeva da ustali formu, pa u Ligi šampiona niže kikseve poput blamaže protiv PSV Ajndhovena (2:6) i kiksa protiv Ajntrahta (0:0). I ove nedjelje, ekipa Antonija Kontea je poražena na gostovanju Bolonji (0:2).



