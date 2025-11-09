Već treći poraz šampiona: Komplikuje se borba za vrh Serije A

Napoli pretrpio već treći neuspjeh u 11 kola Serije A, prilika da Inter i Roma zauzmu lidersku poziciju.

Neočekivano lako Bolonja je pobijedila Napoli 2:0 i tako aktuelnom šampionu Italije nanijela već treći poraz u 11 uvodnih rundi Serije A.

Veoma blijedu partiju tima Antonija Kontea kaznio je domaćin i golovima Tajsa Dalinge i Džona Lukumija stigao do vrijednog trijumfa koji ga približava vrhu tabele. Bolonja sada ima 21 bod, isto kao Inter i Roma, koji tek treba da odigraju svoje mečeve u ovoj rundi. Roma će od 18 časova ugostiti Udineze, dok će Inter večeras igrati protiv Lacija, pa će ovo biti idealna prilika da klubovi iz Rima i Milana preuzmu lidersku poziciju.

Bez pobjednika u sudaru novih trenera

Danijele de Rosi preuzeo je kormilo Đenove, koja nije uspjela da slavi na debiju novog trenera. U veoma zanimljivom meču odigrala je 2:2 protiv Fiorentine, koja ni u 11. ovosezonskom meču nije mogla do slavlja, te je "viola" uz Veronu jedina bez pobjede u kompletnoj ligi. I Fiorentina je mijenjala trenera, tako da su novi stručnjaci De Rosi i Paolo Vanoli podijelili bodove na prvim utakmicama u novim klubovima.

Strijelci za "grifone" bili su Leo Ostigard i Lorenco Kolombo, koji se iskupio za promašeni penal početkom drugog poluvremena, dok su bod gostima iz Firence donijeli Albert Gudmunson (iz penala) i Roberto Pikoli. Edin Džeko odigrao je posljednjih 15 minuta za "ljubičaste".



