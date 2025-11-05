De Rosi novi trener Đenove: Cilj je jasan - da "zapali" ekipu

Legendarni fudbaler Rome naslijediće Patrika Vijeru na klupi Đenovljana.

Đenova je blizu donošenja ključne odluke o svom budućem treneru. Nakon razlaza sa Patrikom Vijerom i kratkog, privremenog perioda u kojem su na klupi bili Krišito i Murgita, uprava "grifona" održava završni krug internih razgovora prije imenovanja novog šefa stručnog štaba.

Prema informacijama "transfer gurua" Đanluke di Marcija, očekuje se da će rukovodstvo kluba finalizovati izbor veoma brzo. Jasni favorit koji se izdvaja iz razgovora je niko drugi do italijanska fudbalska ikona Danijele de Rosi.

Navodi se da je bivša legenda Rome trenutno u prednosti za željeni posao, a djeluje da Đenova želi da angažuje trenera velikog profila i strasti, kako bi "zapalio" ekipu. De Rosijev zadatak bio bi ogroman: da preuzme treninge već u srijedu, 5. novembra, kako bi pripremio tim za predstojeći meč Serije A protiv Fiorentine. Klub želi da novi trener bude postavljen prije nadolazeće reprezentativne pauze.

Alternativni kandidat Paolo Vanoli ostaje ozbiljna opcija, ali se za sada opisuje kao nešto neodlučniji da prihvati ulogu u ovom istorijskom klubu. Sve ukazuje na to da će velika objava uskoro uslijediti, uz povratnika trenerskom poslu spremnog da preuzme jednu od najzahtjevnijih klupa u Italiji.