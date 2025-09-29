logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lacio siguran na "Marasiju" za drugu pobjedu u sezoni

Lacio siguran na "Marasiju" za drugu pobjedu u sezoni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Iako je loše počeo sezonu, tri poraza u četiri meča, Lacio je u petom kolu Serije A u Đenovi stigao do druge prvenstvene pobjede.

Đenova Lacio Serija A 5. kolo Izvor: Printscreen/X/Serie A

Poslije poraza u Derbiju dela Kapitale protiv Rome (0:1), Lacio se u ponedjeljak uveče vratio na pobjednički kolosijek.

I to na gostovanju na stadionu "Marasi".

ĐENOVA - LACIO 0:2

Već na samom početku, gosti iz Rima su stigli do prednosti nakon što je Tati Kasteljanos odlično uposlio mladog Matea Kanćelijerija, a on iz prve lijevom nogom pogodio suprotan ugao - 0:1.

Domaćin je uzvratio odličnom prilikom u 20. minutu kada je Vitinja šutirao tik iznad prečke, da bi novu šansu četiri minuta kasnije propustio Lorenco Kolombo.

Lacijali su ove promašaji kaznili u 30. minutu, nakon akcije Adama Marušića mrežu Bolonje pogodio je Kasteljanos - 0:2.

Ipak, izabranici Mauricija Sarija su ostali bez Crnogorca Marušića, koji se tom prilikom povrijedio i morao je da napusti teren.

Defanzivca Lacija Alesija Romanjolija je u 57. minutu lopta pogodila u ruku, a sudija Đovani Ajroldi je pokazao na penal, da bi poslije intervencije iz VAR sobe promijenio odluku i Bolonja je ostala bez kaznenog udarca.

Šest minuta kasnije, Lacio je i definitivno potvrdio trijumf - kapiten Lacija Matija Zakanji je zakucao loptu u mrežu poslije gužve u kaznenom prostoru - 0:3.

Bila je to četvrta uzastopna pobjeda "nebesko-plavih" protiv Đenovljana u prvenstvu Italije.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Đenova Lacio fudbal Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC