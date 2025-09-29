Lacio siguran na "Marasiju" za drugu pobjedu u sezoni

Iako je loše počeo sezonu, tri poraza u četiri meča, Lacio je u petom kolu Serije A u Đenovi stigao do druge prvenstvene pobjede.

Izvor: Printscreen/X/Serie A

Poslije poraza u Derbiju dela Kapitale protiv Rome (0:1), Lacio se u ponedjeljak uveče vratio na pobjednički kolosijek.

I to na gostovanju na stadionu "Marasi".

ĐENOVA - LACIO 0:2

Već na samom početku, gosti iz Rima su stigli do prednosti nakon što je Tati Kasteljanos odlično uposlio mladog Matea Kanćelijerija, a on iz prve lijevom nogom pogodio suprotan ugao - 0:1.

SERIE A!



CANCELLIERI OPENS THE SCORE! ✨



Genoa 0-1 Lazio



@GoalsXtrapic.twitter.com/QS3SEY0i5z — Polymarket FC (@PolymarketFC)September 29, 2025

Domaćin je uzvratio odličnom prilikom u 20. minutu kada je Vitinja šutirao tik iznad prečke, da bi novu šansu četiri minuta kasnije propustio Lorenco Kolombo.

Lacijali su ove promašaji kaznili u 30. minutu, nakon akcije Adama Marušića mrežu Bolonje pogodio je Kasteljanos - 0:2.

⚽️ 30' Taty Castellanos has given double lead



Genoa 0-2 Laziopic.twitter.com/muaA9FytW7 — Goals Xtra (@GoalsXtra)September 29, 2025

Ipak, izabranici Mauricija Sarija su ostali bez Crnogorca Marušića, koji se tom prilikom povrijedio i morao je da napusti teren.

Defanzivca Lacija Alesija Romanjolija je u 57. minutu lopta pogodila u ruku, a sudija Đovani Ajroldi je pokazao na penal, da bi poslije intervencije iz VAR sobe promijenio odluku i Bolonja je ostala bez kaznenog udarca.

Šest minuta kasnije, Lacio je i definitivno potvrdio trijumf - kapiten Lacija Matija Zakanji je zakucao loptu u mrežu poslije gužve u kaznenom prostoru - 0:3.

Bila je to četvrta uzastopna pobjeda "nebesko-plavih" protiv Đenovljana u prvenstvu Italije.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)