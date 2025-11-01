Baloteli likuje zbog Vijerinog neuspjeha u Đenovi: "Karma je ku*va"

Nekadašnji reprezentativac Italije likuje zbog otkaza koji je u Đenovi dobio Patrik Vijera, sa kojim je u dva kluba imao sukobe.

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Mario Baloteli s oduševljenjem se dočekao odlazak Patrika Vijere iz Đenove, poručujući da je "karma ku*va" i tvrdeći da se trener "egocentrično okoristio tuđim trudom".

Odnosi između njih dvojice nikada nisu bili dobri, a potpuno su se pogoršali kada je Baloteli praktično izbačen iz ekipe Đenove tokom svoje neslavne epizode na "Marasiju" prošle sezone.

Napadač, koji je trenutno bez kluba i očigledno nema namjeru da se povuče, nije ni pokušao da sakrije zadovoljstvo nakon vijesti da je Vijera napustio Đenovu sporazumnim raskidom ugovora ove subote.

Na Instagram storiju je prvo objavio poruke "Karma je ku*va" i "Bog sve vidi i svima vraća".

Zatim je u dužoj objavi, u kojoj je označio i Vijeirin zvanični nalog, iznio ogorčen napad.

Baloteli uživa u Vijerinom odlasku iz Đenove

Izvor: Michael Potts F1/Shutterstock

"Napokon! Sada Đenova može da se usredsredi na ljude koji zaista vole atmosferu, navijače i klupski grb, koji duboko vjeruju u ideju i činjenicu da Đenova zaslužuje da bude visoko!

Trud kojem sam svjedočio iz prve ruke, koji su uložili Đilardino i Zangrilo, nije bio uzaludan: samo su se oni koji su došli kasnije egocentrično okoristili tim radom, iskorištavajući ono što su oni stvorili uz toliku posvećenost, poštovanje i strast.

Iskoristili su ogroman trud Đilardina i Zangrila, njihovu ljubav i odanost ovim bojama a da zapravo nisu razumjeli njegovu vrijednost.

Sada su naši umovi usmjereni na Đenovu i Đenovljane! Forca Đenova! Idemo, momci! Vjerovao sam u vas, i još vjerujem!", napisao je kontroverzni Italijan.

Alberto Đilardino bio je trener koji je Đenovu iz Serije B vratio u Seriju A, ali je otpušten da bi u novembru 2024. mjesto ustupio Vijeiri.

To se dogodilo samo nekoliko sedmica nakon što se Baloteli pridružio klubu kao slobodan igrač, pa se iznenada našao u situaciji da mora da sarađuje s trenerom s kojim je već ranije imao sukob u Mančester sitiju.

Alberto Zangrilo bio je predsjednik Đenove od 2021. do januara 2025, a zatim član Upravnog odbora, sve do prošle sedmice, kada je i on napustio klub.

Bez pobjede

Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Đenova je ove sezone bez trijumfa u Seriji A. Na devet mečeva upisana su samo tri boda, uz čak šest poraza, što je bio alarm za čelnike kluba, koji su na kraju odlučili da se zahvale Vijeri.