Džeko prekinuo konferenciju protivničkog trenera: Poljupci za velikog prijatelja (VIDEO)

Zanimljiva situacija po završetku meča Đenova - Fiorentina.

Edin Džeko i Danijele de Rosi veliki su prijatelji, a to su potvrdili i večeras.

Po završetku utakmice Đenova - Fiorentina (2:2), bh. reprezentativac "upao" je na konferenciju za medije dok je De Rosi davao izjavu, izgrlio ga i izljubio kao najrođenijeg, poželio mu sreću i otišao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Daniele De Rossi i Edin Dżeko, dwie legendy AS Romy. Dziś ten pierwszy jest trenerem Genoi, drugi piłkarzem Fiorentiny.#włoskarobotapic.twitter.com/hxJ8XW8OSo — Wilku (@Wilku_ASR)November 9, 2025

Više od pet godina Džeko je bio član Rome, gdje je skoro cijelu svoju karijeru proveo upravo i De Rosi, koji je 2019. godine nakratko otišao u Boku juniors, nakon čega je završio igračku karijeru. Tu se rodilo veliko prijateljstvo, koje traje i danas, iako su bili na suprotnim stranama na stadionu "Luiđi Feraris".

De Rosi je debitovao na klupi Đenovljana, dok je Džeko odigrao posljednjih 15-ak minuta za Fiorentinu.

"Bio sam siguran da će postići gol kad je ušao", rekao je De Rosi kroz smijeh nakon što je nastavljena konferencija. "Veliki smo prijatelji, braća, sin mu se zove Dani. Ne znam ni o čemu sam pričao...", pokušao je nekadašnji kapiten "vučice" da nastavi svoje izlaganje o samoj utakmici.

Podsjetimo, De Rosi je stigao na klupu Đenove sa ciljem da razdrma ekipu koja izuzetno loše stoji ove sezone u Seriji A. Nasuprot njima, Danijeleov i Edinov bivši klub Roma igra sjajno i trenutno je vodeća ekipa u najjačoj italijanskoj ligi.