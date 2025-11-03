Ovo su prvi poeni Nika Kalatesa u Partizanu

Iskusni plej Nik Kalates "probio led" u dresu Partizana.

Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u 5. kolu ABA lige, a novajlija Nik Kalates krenuo je od prvog minuta. Nije mu trebalo mnogo da upiše prve poene u crno-bijelom dresu, pošto je na samom startu utakmice pogodio trojku. Poznat je Kalates kao dobar dodavač i kreator, ali mu šut tokom karijere nije bio jača strana.

Odmah je demantovao kritičare i najavio nekog novog Kalatesa u crno-bijelom dresu. Pogledajte njegove prve poene za Partizan:

Pogledajte 00:13 Prvi poeni Nika Kalatesa u Partizanu Izvor: ArenaSport Izvor: ArenaSport

Kalates je debitovao u porazu od Barselone kada je odigrao nešto manje od sedam minuta, ali se nije upisao u listu strijelaca. Ipak, radio je ono što najbolje zna, zabilježivši tri asistencije.

Očekuje se da mu Obradović da ozbiljniju minutažu protiv Dubaija, a veliku pomoć će imati od Šejka Miltona koji se konačno vratio poslije povrede.

