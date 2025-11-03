logo
"Ovo je sramota, neću ni da spominjem Beograd": Obradović ljut na igrače poslije poraza u Dubaiju

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Željko Obradović iznio utiske poslije poraza Partizana u Dubaiju.

Željko Obradović poslije poraza Partizana u Dubaiju Izvor: Dubai Basketball/Youtube/Printscreen

Željko Obradović bio je ljut poslije poraza Partizana u Dubaiju (82:70). Istakao je da je nije zadovoljan odnosom igrača prema utakmici. Najtrofejniji trener Evrope bio je ljut, pa je javno iznio stav poslije bolnog poraza u regionalnom takmičenju.

"Čestitam Dubaiju, zaslužili su da pobijede, do jednog trenutkka je bila vrlo zanimljiva utakmica. U trenutku kad smo poveli šest razlike u drugom poluvremenu, prestali smo da igramo. Mnoge igrače je bilo briga za rezultat i to je razočaravajuće poslije utakmice kakvu smo igrali kod kuće protiv Barselone, čestitao sam im na njihovom ponašanju i zbog želje da igraju košarku i sve urade u tom meču.Sad nije bilo tako, rekao sam im u svlačionici, ne znam šta je razlog za to šta god da je bio razlog, ovo je jako ružna slika i moramo da uradimo nešto da bismo se probudili", rekao je Obradović, dodavši:

"To je ista stvar o kojoj bi igrači trebalo da razmišljaju. Imao navijače svuda, trebalo bi makar da pokažu želju, zbog toga što dolazi veliki broj ljudi, ne samo ovdje nego i u Evroli. Neću ni da pričam o Beogradu gdje uvijek imamo preko 20.000 ljudi. Ovo je velika sramota."

Možda nije do igrača. I Janis kada je otišao.........

