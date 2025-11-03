Partizan se ponovo raspao u trećoj četvrtini: Crno-bijeli u Dubaiju nastavili niz poraza

Partizan je doživio poraz u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Partizan je upisao novi poraz, doduše prvi i ABA ligi. U derbiju regionalnog takmičenja Dubai je bio bolji na domaćem terenu i slavio je 82:70. Tim Željka Obradovića igrao je prvih 20 minuta, potom tradicionalno loše odigrao treću četvrtinu, a potom i odlučujuću.

Bio je ovo pravi evroligaški duel i mada crno-bijeli nisu mogli da računaju na Dvejna Vašingtona već u prvoj petorci vidjelo se koliko će prisustvo Nika Kalatesa značiti ekipi Željka Obradovića.

Grk je do poluvremena već imao pet asistencija, a pogodio je i jednu trojku, dok je Džabari Parker očigledno bio raspoložen za igru, pošto je postao prvi dvocifreni igrač u ekipi, a zaigrao je tek u drugoj četvrtini... Međutim, nije sve teklo lako za crno-bijele, igralo se izglavnom u serijama, a ekipe su se vrlo često smjenjivale u vođstvu.

Veliku pažnju privukla je serija domaćina od 11:1 u kojoj je Dubai došao do prednosti 38:33. Bruno Fernando bio je taj koji je započeo bolju igru gostiju, a onda je mini-serija od 5:0 Sterlinga Brauna u finišu druge dionice čak i donela prednost Partizanu na poluvremenu (43:41).

Međutim, tradicionalno najlošija dionica Partizana - treća četvrtina - ponovo je bila problem. Činilo se da će dobar početak donijeti iznenađenje, ali to se nije dogodilo, pošto je Dubai vezao seriju 12:2 u narednih pet minuta, pa je domaćin poveo 56:52. Nastavila se katastrofa Valjka, tako da su u trećoj četvrtini ubacili svega 12 poena, dok je Dubai postigao 25 za veliku prednost 66:55.

Početak odlučujuće četvrtine i serija od 13:2 za domaćina jasno je stavila do znanja kuda teče meč. Stvari su bile gotovo jasne već u 35. minutu kad je Dubai imao ogromnu prednost 79:57.

