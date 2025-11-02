logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimili smo Džabarija Parkera: Crno-bijeli odleteli u Dubai, evo šta je sa liderom Partizana

Snimili smo Džabarija Parkera: Crno-bijeli odleteli u Dubai, evo šta je sa liderom Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Džabari Parker je odletio u Dubai, a koliko će i da li će igrati to ćemo tek da vidimo.

dzabari parker otputovao u dubai Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaši Partizana igraju sa Dubaijem u ponedjeljak od 17 časova, a sa ekipom je na put otišao Džabari Parker. Iskusni krilni centar nije igrao protiv Barselone i očigledno je imao povredu, ali sada ga je reporter MONDA snimio na aerodromu kako polijeće sa ostatkom ekipe.

Meč u"Koka kola areni" izgleda neće proći bez njega, a vidjećemo koliko će ga Željko Obradović koristiti na terenu. Pogledajte kako je izgledao na aerodromu Nikola Tesla:

Pogledajte

00:14
Džabari Parker u cipelama na aerodromu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon poraza u Evroligi crno-bijeli žele da se vrate na pobjednički kolosek u ABA protiv rivala iz Evrolige, a Željko Obradović se prisjetio početka takmičenja u Evropi gdje je crno-bijeli tim doživio težak poraz.

"Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu nego na početku sezone, kada je jedan period bio dobar, a sve ostalo prilično slabo. To je nešto na šta ćemo posebno obratiti pažnju, uz maksimalno poštovanje prema protivniku", zaključio je Obradović.

O predstojećem duelu govorio je i Dilan Osetkovski:"Očekujem dobru utakmicu, dvije kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo vidjeti kako će se završiti", rekao je Osetkovski.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:07
Željko Obradović na aerodromu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Dubai ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC