Snimili smo Džabarija Parkera: Crno-bijeli odleteli u Dubai, evo šta je sa liderom Partizana

Džabari Parker je odletio u Dubai, a koliko će i da li će igrati to ćemo tek da vidimo.

Košarkaši Partizana igraju sa Dubaijem u ponedjeljak od 17 časova, a sa ekipom je na put otišao Džabari Parker. Iskusni krilni centar nije igrao protiv Barselone i očigledno je imao povredu, ali sada ga je reporter MONDA snimio na aerodromu kako polijeće sa ostatkom ekipe.

Meč u"Koka kola areni" izgleda neće proći bez njega, a vidjećemo koliko će ga Željko Obradović koristiti na terenu. Pogledajte kako je izgledao na aerodromu Nikola Tesla:

Nakon poraza u Evroligi crno-bijeli žele da se vrate na pobjednički kolosek u ABA protiv rivala iz Evrolige, a Željko Obradović se prisjetio početka takmičenja u Evropi gdje je crno-bijeli tim doživio težak poraz.

"Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu nego na početku sezone, kada je jedan period bio dobar, a sve ostalo prilično slabo. To je nešto na šta ćemo posebno obratiti pažnju, uz maksimalno poštovanje prema protivniku", zaključio je Obradović.

O predstojećem duelu govorio je i Dilan Osetkovski:"Očekujem dobru utakmicu, dvije kvalitetne ekipe će se boriti svih 40 minuta, pa ćemo vidjeti kako će se završiti", rekao je Osetkovski.

