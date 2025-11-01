"Volim Obradovića": Panter nije bio raspoložen za priču, ali je njegova reakcija rekla sve

Bivši kapiten Partizana Kevin Panter iznio je utiske poslije rušenja crno-bijelih u Areni.
Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter po drugi put je slavio protiv protiv crno-bijelih u Beogradskoj areni. Ovog puta je bilo mnogo lakše, već je navikao da je sa protivničke strane, a prije utakmice se srdačno pozdravio sa trenerom Željkom Obradovićem. Iznio je kratke utiske poslije pobjede, a posebno se osvrnuo na ludu trojku Vila Klajburna koja je prelomila meč.
Panter je kao i cijela Arena ostao u šoku kada je šut sa skoro pola terena ušao u košš."Vau, vau, vau. Lud šut. Lud šut", rekao je Panter.
Ovo je već druga sezona da nosi dres Katalonaca, ali i dalje ima jako dobar odnos sa Obradovićem.
"Volim trenera. Uvijek je lijepo igrati pred ovom publikom. I prošle godine sam bio na drugoj strani. Drugi mi je put, tako da sam se navikao", dodao je Panter.
Upitan je za komentar na novi format Evrolige i veći broj utakmica: "Više utakmica je bolje", bio je kratak sjajni šuter.
Partizan je nakon trećeg uzastopnog poraza na 17. mjestu na tabeli Evrolige, dok je Barselona osma sa skorom 5-3.
