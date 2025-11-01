"Volim Obradovića": Panter nije bio raspoložen za priču, ali je njegova reakcija rekla sve

Bivši kapiten Partizana Kevin Panter iznio je utiske poslije rušenja crno-bijelih u Areni.

Izvor: MONDO

Nekadašnji kapiten Partizana Kevin Panter po drugi put je slavio protiv protiv crno-bijelih u Beogradskoj areni. Ovog puta je bilo mnogo lakše, već je navikao da je sa protivničke strane, a prije utakmice se srdačno pozdravio sa trenerom Željkom Obradovićem. Iznio je kratke utiske poslije pobjede, a posebno se osvrnuo na ludu trojku Vila Klajburna koja je prelomila meč.

Panter je kao i cijela Arena ostao u šoku kada je šut sa skoro pola terena ušao u košš."Vau, vau, vau. Lud šut. Lud šut", rekao je Panter.

Ovo je već druga sezona da nosi dres Katalonaca, ali i dalje ima jako dobar odnos sa Obradovićem.

"Volim trenera. Uvijek je lijepo igrati pred ovom publikom. I prošle godine sam bio na drugoj strani. Drugi mi je put, tako da sam se navikao", dodao je Panter.

Upitan je za komentar na novi format Evrolige i veći broj utakmica: "Više utakmica je bolje", bio je kratak sjajni šuter.

Pogledajte 00:40 Kevin Panter izjava posle pobede protiv Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je nakon trećeg uzastopnog poraza na 17. mjestu na tabeli Evrolige, dok je Barselona osma sa skorom 5-3.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!