"Sr**e", imaju pametne košarkaše": Vašington otkrio zašto Partizan nije pravio faul

Dvejn Vašington je poslije poraza Partizana od Barselone pričao o čudesnoj trojci Vila Klajburna i stvarima koje ekipa mora da popravi za nastavak sezone.

Izvor: X/EuroLeague/Printscreen/MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je u triler završnici izgubio od Barselone u Areni (78:76). Ključni momenat meča bila je trojka Vila Klajburna skoro sa centra koja je donijela veliko slavlje španskom timu. Sterling Braun promašio je zicer za produžetak, crno-bijeli za 17 sekundi nisu napravili faul, a o svim tim detaljima je pričao Dvejn Vašington. Prvo pitanje novinara bilo je baš to - zašto nije napravljen faul ranije poslije tog promašaja.

"Sr***e, to sr***e se brzo desilo. Bacali su loptu preko cijelog terena, propustili su laka dva poena, imaju pametne košarkaše, cijedili su vrijeme i nisu nam dali šansu da poentiramo", počeo je Vašington koji je bio najefikasniji u srpskom timu (21, 3as, 2sk).

Kada je u pitanju šut koji je izazvao muk u krcatoj Areni, čestitao je Klajburnu na nevjerovatnoj trojci.

"Sjajan šut, to je dio košarke, morate da volite košarku. Nekad ide dobro, nekad loše. Bićemo dobro, boljeće nas malo, imamo dan odmora, idemo dalje"

Zašto Partizan loše brani šut za tri?

Partizan je u novoj sezoni Evrolige tim koji ima najviše problema sa odbranom šuta za tri poena. Kako može to da popravi?

"Moramo da nastavimo da igramo, da im otežamo šut, pogodili su neke teške šuteve. To je dio igre, još učimo, bićemo bolji kako godina bude odmicala"

Pohvalio je svoje saigrače, zadovoljan je načinom na koji je ekipa odigrala meč protiv Barse.

"Ponosan sam na naše momke, na borbu, dobro smo odigrali sve četiri četvrtine. Ima tu nekih posjeda koje smo mogli malo bolje, tu je taj šut Klajburna. Možemo cijelu noć da pričamo o tome koje posjede smo mogli bolje. To je košarka, Vil je ubacio nevjerovatan šut i čestitam im.

Šta je Željko rekao igračima?

Upitan je Dvejn da otkrije i šta je to Željko Obradović rekao igračima u svlačionici poslije meča.

"Rekao je 'Dobra utakmica, glave gore, imate slobodan dan u subotu, nastavićemo da radimo'. Svi smo na istim talasnim dužinama. Igrali smo dobar meč, može i to da se desi, da odigrate dobro i da izgubite. Shvatićemo, učimo."

Iskusni stručnjak je po malo iznenadio Barselonu kada je u istu petorku ubacio Bruna Fernanda i Tajrika Džounsa.

"Naravno da to može da nam pomogne. Još učimo, bićemo bolji. Ponosan sam na Bruna, pokazuje šta sve umije, pokazuje pravog sebe. Uzbuđen sam zbog njega i zbog više opcija koje dobijamo"

Uvjeren je američki košarkaš da će stvari da funkcionišu mnogo bolje sa Nikom Kalatesom. Otkrio je i kako mu Grk pomaže.

"Naravno da će biti lakše sa Kalatesom. Mnogo sam naučio od njega. Postavljam mu pitanja na svakom treningu, otvoren je da me podučava. Pomaže svima u timu, sjajno je pojačanje i značiće nam veteransko prisustvo", zaključio je Vašington.

