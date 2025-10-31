logo
Pogledajte trojku Vila Klajburna s centra koja je srušila Partizan (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nevjerovatna trojka američkog veterana Vila Klajburna za pobjedu Barselone protiv Partizana i za muk u Beogradskoj areni

trojka vila klajburna za pobjedu na partizan barselona video Izvor: TV Arena sport/screenshot

As Barselone Vil Klajburn srušio je Partizan trojkom praktično sa polovine terena na 32 sekunde do kraja. Postavio je tako vođstvo svog tima 78:76, poslije čega Sterling Braun nije poentirao iz prodora kraj Jana Veselog i tu je bio kraj.

Vrijeme je teklo, šokirani crno-bijeli nisu stigli da na vrijeme naprave faul, a kada jesu, sekund prije kraja, bilo je kasno. Klajburn je promašio oba penala i crno-bijeli nisu imali šansu. Doživjeli su tako treći uzastopni poraz u Evroligi i sada imaju skor 4-4, dok je Barselona na učinku 5-3.

Pogledajte trojku odluke u Beogradskoj areni, djelo Vila Klajburna, američkog veterana (35) koji je ubacio 14 poena i bio drugi najbolji igrač Barselone poslije Tornikea Šengelije sa 24.

"Atmosfera je bila luda i imali smo sreću sa ovim šutem", rekao je Vil Klajburn, koji je spriječio Partizan da prvi put pobijedi Barselonu još od  2010. godine. Sigurno je u Beogradskoj areni izveo potez kola.

(MONDO)

Tagovi

KK Barselona KK Partizan Evroliga

