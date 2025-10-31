Jasikevičijus brutalno iskren poslije debakla: "Izgledamo užasno, kao da nismo košarkaši"!

Šarunas Jasikevičijus oglasio se poslije debakla Fenerbahčea protiv Reala i priznao je da njegov tim trenutno ima velike probleme.

Fenerbahče je u velikoj krizi. Aktuelni šampion Evrolige ima pet poraza u dosadašnjih osam mečeva u elitnom takmičenju, a posljednji je bio pravi debakl. U Madridu je izgubio ubjedljivo od Reala (84:58). Poslije tog meča se medijima obratio Šarunas Jasikevičijus.

"Nismo radili ništa na terenu od stvari koje je trebalo da radimo. Bili smo užasni u prvom poluvremenu. Iskreno, ne zanima me košarka koju smo igrali, jer nismo dobro igrali. Nismo izgledali kao profesionalni košarkaši", brutalno iskren bio je Jasikevičijus.

Šef struke turskog tima nije se tu zaustavio, priznao je da ga brinu mnoge stvari.

"To me mnogo brine, jer smo pričali o motivaciji dosta od kada je sezona počela. Kao da ne možemo da se nosimo sa velikim uspjehom koji smo ostvarili. Izgledamo užasno na terenu, naše partije vjerovatno će biti bolje kako sezona bude odmicala, ali trenutno ne izgleda ni malo dobro."

"Ovo je prizemljenje"

Nije htio Šaras previše da priča o samom meču protiv Reala. U toj utakmici sve je bilo gotovo već na poluvremenu pošto je domaćin imao "+27" na pauzi (49:22). Bilo je jasno još tada da će teško da se dogodi veliko čudo u drugom dijelu.

"Nije ovo naš najgori poraz. Naravno da je loše, ali nije posljednja utakmica niti nešto slično. Rekao bih da je ovo prizemljenje ekipe. Vjerujem da ako hoćeš da budeš šampion, da moraš tako da se ponašaš svaki dan. Kada stvari krenu loše na meču, kao da mi prestanemo tada da igramo. Šampionski tim to ne smije da radi. Imamo još mnogo mečeva, ima da se igra, ali trenutno nije dobro."

Upitan je na kraju i da li će dovesti još neke nove igrače i da li će pojačati tim.

"Mnogi evroligaški timovi trenutno traže pojačanja. U takvom okruženju koliko možemo zaista da unaprijedimo tim? Imam neke sumnje po tom pitanju", zaključio je Jasikevičijus.

