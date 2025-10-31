logo
Šta se promijenilo u Zvezdi od kada je Saša Obradović došao? Po jednom detalju je daleko ispred svih u Evroligi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Od dolaska Saše Obradovića Crvena zvezda je bez premca najbolji tim u Evroligi kada je odbrana u pitanju, to pokazuju i novi podaci.

Šta se promijenilo od dolaska Saše Obradovića u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Od kada je Janis Sferopulos otišao sa klupe Crvene zvezde, ekipa je počela da igra mnogo bolje. Ređaju se pobjede, a šesta uzastopna evroligaška ostvarena je u Pioniru protiv Makabija. Šta se to promijenilo od kada je Saša Obradović preuzeo ekipu?

Stranica koja se bavi statističkim podacima i naprednom statistikom objavila je zanimljiv podatak o crveno-bijelima. Uračunala je podatke od kada se Obradović vratio na klupu voljenog kluba, dakle nije uračunata pobjeda protiv Fenerbahčea u trećem kolu kada je na klupi bio Tomislav Tomović. Podaci sve govore.

Zvezdina najveća snaga postala je defanziva i to je potkrepljeno podacima. Zvezda je daleko ispred svih kada je u pitanju defanzivni rejting i to je mnogo ispred prvog pratioca, ekipe Hapoel Tel Aviva koja je prva na tabeli (6-1), Zvezda je iza sa 6-2 skorom. Zvezda je na "+16.5", Hapoel na "+11.9", a prvi tim iza je Žalgiris (+4.2).

Šta Zvezda mora da popravi?

Kada se pogleda i druga strana statistike, ono što bi Zvezda trebalo da popravi za nastavak sezone definitivno je šut za tri poena. Ubacila je ukupno 60 trojki na osam odigranih mečeva i po tome je pretposljednja na tabeli, iza je samo Panatinaikos a 50 ubačenih dalekometnih hitaca.

Jasno je i u čemu leži razlog toga - u povredama bekova. Zvezda ima velike probleme sa povrijeđenim igračima, posebno na spoljnim pozicijama i adaptacijom Džareda Batlera i povratkom Devontea Grejema bi to trebalo da se stabilizuje. Džordan Nvora je propustio prethodne dvije utakmica, a on je jedan od boljih šutera u ekipi. Takođe, ne treba zaboraviti Tajsona Kartera koji je prije hospitalizacije zbog troembolije oba plućna krila bio najbolji šuter Zvezde kada su trojke u pitanju (40 odsto šuta za tri).

(Nemanja Stanojčić - mondo.rs)

Tagovi

KK Crvena zvezda Saša Obradović Evroliga

