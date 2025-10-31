Ebuka Izundu je "ruki" u Evroligi i jasno mu je zašto mu se nekada lako sviraju faulovi, ali to mu neće promijeniti stil igre. Što se zakucavanja protiv Makabija tiče kaže da su to samo dva poena.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na sjajan način savladala Makabi u "Pioniru" i uspela da nastavi niz pobjeda u Evroligi, a "iks faktor" ove pobjede bio je Ebuka Izundu. Nigerijski centar je u četvrtoj četvrtini proradio, davao je poene kada niko drugi nije mogao, a o svom učinku je poslije meča pričao vrlo skromno.

"Probao sam da uradim ono što radim najbolje, da budem energetski prisutan, da obezbijedim neke nove napade za nas, to sam probao da uradim", rekao je Izundu.

Nedavno su ga hvalili trener Saša Obradović i iskusniji saigrač Donatas Motiejunas. Uz njih napreduje i mnogo mu znače savjeti koje dobija kako bi bio još bolji na terenu.

"On je veteran, stariji igrač koji pokušava da me nauči i da mi da neke savjete u napadu i odbrani. Sjajan je momak i saigrač, pokušaću da od njega naučim najviše što mogu. Što se tiče trenera sa njegovim objašnjenjima mi je mnogo lakše da razumijem igru", dodao je Izundu.

Pogledajte 02:31 Ebuka Izundu o Makabiju i sudijama Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

U četvrtoj četvrtini je u nizu poena imao i jedno spektakularno zakucavanje koje je podiglo navijače, saigrače, a bogami i novinare prisutne u "Pioniru" na noge.

"Uvijek mislim da pripadam ovdje, ali u tom momentu nisam mislio o tome, pokušavao sam da se koncentrišem na igru. Zakucavanje je bilo bilo odlično. Volim kad misle su da mogu da me blokiraju, pa ih dočeka iznenađenje. To je dio igre i nešto što radim, ali zaista su to samo dva poena", naglasio je on.

Vidi opis "Volim kad misle da će da me blokiraju, pa se iznenade": Izundu zakucao Makabi, pa poslao poruku sudijama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Izašao je sa ovog meča sa pet faulova, kao i recimo Nikola Kalinić, a posle meča se složio sa konstatacijom prisutnih novinara da mu ponekad sudije prelako dosude faul.

"Da, reći ću da jeste tako, ali je dio toga i do toga što moram da igram pametnije. Nov sam ovdje, prva mi je godina u Evroligi i svi mi kažu da će sudije da me uzmu na zub. Ipak neću prestati da igram svoju igru i da budem agresivan zbog toga. Ne kažem da mi nije stalo do toga, ali neću da mijenjam igru zbog sudijskog kriterijuma", rekao je on.

Davidovac i čudna petorka

Pogledajte 01:15 Dejan Davidovac o meču Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Nakon što je Dejan Davidovac poslao reči podrške Nikoli Topiću, osvrnuo se na finiš meča kada je tim Saše Obradovića bio praktično bez bekova.

"Da i meni je bila, stvarno je bilo čudno. Zato me je trener i ubacio, da sve preuzimamo. Neki njihovi igrači su ušli u ritam, taktički je bila to dobra zamisao. Znači nam pobjeda, u dobrom smo ritmu, Mislim da smo karakterno ušli u utakmicu i nadam se da ćemo tako nastaviti", rekao je Dejan Davidovac poslije meča.

Pogledajte 00:16 Dejan Davidovac o Topiću Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!