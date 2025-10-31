Nikoli Kaliniću prenijeli šta je Obradović rekao o njemu: "Dugo igram ovu košarku, nekad bude nešto pametno"

Lider Crvene zvezde govorio o tome kako sarađuje sa trenerom Sašom Obradovićem i kada je van igre, dok ga savjetuje na klupi.

Nikola Kalinić pohvalio je reakciju Crvene zvezde u pobjedi protiv Makabija, ostvarenoj uprkos skraćenoj rotaciji, nizu povreda važnih igrača, pa samim tim i većoj potrošnji u "duploj nedjelji". Šestim uzastopnim trijumfom, Zvezda je došla u vrh tabele Evrolige.

"Svaka pobjeda u Evroligi je teška, posljednja dva protivnika, Baskonija i ASVEL su možda bili za nijansu lakši, ali Makabi igra sjajno. Pozicija na tabeli ne priliči njihovoj igri, izuzetno su atipični, nezgodni, izuzetno se pomjeraju, atletski su dobri... Naš nagomilani umor i skraćena rotacija došli su do izražaja u drugom delu, malo smo pali, ali smo uspjeli da 'izruradimo' pobjedu", kazao je on.

Bio je upitan da komentariše igre Kodija Milera-Mekintajera, koji je bio prvi strijelac ekipe sa 23 poena i sjajan organizator, sa 12 asistencija.

"Igra sjajno. Mislim da se malo pustio, namjestio... Ne znam kako da kažem, a da se ne prenese loše, ali mislim da je on malo introvertan i da mu je potrebno vrijeme da stekne neke svoje navike i rutine. Mislim i da je košarka malo drugačija koju sada igramo, čvršća, sa boljom odbranom, mislim da mu to koristi. I saradnja sa Čimom je očigledna, odlično su povezani, odlično sarađuju i samo neka nastave".

Podrška Nikoli Topiću! "Htjeli smo da kažemo za Nikolu Topića, da mu pružimo podršku, da da sve od sebe, najbitnija borba i najbitnija utakmica do sada u njegovom životu. I od mene i od cijele ekipe ima podršku da izdrži sve to i da se vrati. Teren je nebitan, ali da pobijedi to i da bude zdrav."

Djeluje da i Kaliniću prijaju stil i ritam igre na kojima insistira Saša Obradović.

"Meni uvijek to prija. Mislim da su to neke vrijednosti u košarci koje se nikad ne mijenjaju - dobra odbrana i trčanje. Možeš da voliš ovu ili onu košarku, ali na kraju dana - prema mom shvataju košarke, to je najbitnije i uvijek sam uživao da igram u takvim ekipama".

Aktivno je učestvovao u utakmici i kada je bio isključen, pomagao je ekipi, prilazio Saši Obradoviću.

"Nebitan sam ja, stvarno i zaista mislim da svi gradimo i dajemo doprinos da ekipa pobedi. Imao sam pet faulova, neki su bili i glupavi, šta da radimo, ali to je bio moj doprinos, 'žrtva', za pobjedu ekipe. Ostali momci su istupili i pobijedili smo. Trudim se da kada god imam neki pametan savjet ili neko drugačije viđenje, koje treneri često ne vide jer su najbliži terenu. Nekada ne vidiš drvo od šume, pa mi nekada imamo sa klupe bolji ugao".

Kaliniću su prenijeli da je Saša Obradović rekao da će njegov savjet uvijek da posluša.

"Hvala mu, nadam se da sam i ja zaslužio. Dugo igram ovu košarku, ponekad i bude nešto pametno", dodao je Kalinić.

