Saša Obradović se vratio pred novinare, da kaže najvažnije: "Potresle su nas vijesti o Nikoli"

Trener Zvezde želio je da ova njegova poruka izađe u javnost.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener Crvene zvezde Saša Obradović pružio je podršku Nikoli Topiću u borbi protiv raka i hteo je to da naglasi u "Pioniru".

On je izašao pred novinare poslije pobjede Zvezde protiv Makabija da kaže šta je propustio tokom iskrenog obraćanja na konferenciji, a tiče se najvažnije teme.

"Poslije fenomenalne pobjede i lijepog osjećaja postoji i drugi dio, to je da su nas i malo potresle te vesti o malom Nikoli Topiću. Ova pobjeda je posvećena njemu. Nadamo se da će sve da bude u redu. Iskrene želje za brzi oporavak".

Sem Presti, generalni menadžer Oklahome, Topićevog tima, izašao je nekoliko sati ranije pred novinare i rekao da je najtalentovanijem srpskom košarkašku dijagnostikovan kancer i da su pred njim hemoterapije u borbi protiv bolesti.