Teške povrede i operacija, a sada rak testisa: Pred Nikolom Topićem još jedna velika bitka - i nju će dobiti

Mladi srpski plejmejker podvrnut hemoterapiji nakon što mu je dijagnostikovan kancer. Skoro dvije godine se borio sa teškim povredama i operacijom, a sada ga čeka najvažnija bitka.

Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Najtalentovaniji srpski košarkaš Nikola Topić (20) prolazi kroz veoma komplikovan period, jer je ovog četvrtka njegov tim Oklahoma Tander saopštio da ima rak. Generalni menadžer tima Sem Presti izašao je pred novinare i otkrio sve detalje o biseru srpske košarke.

"Okupljena je sjajna grupa onkologa i izuzetno su pozitivni u vezi sa time kako će se boriti sa ovom situacijom. Trebalo bi reći da je rak testisa najizlječivija forma raka među muškarcima. Onkolozi su preporučili da u ovom trenutku bude podvrgnut hemoterapiji. Top nije želio da ova informacija izađe u javnost dok ne počne sa terapijama, a počeo je nedavno", rekao je on između ostalog.

Spletom nesrećnih okolnosti, Topić već duže od godinu i po prolazi kroz probleme koji su ga od proleća 2024. potpuno udaljili sa terena. Nakon istorijskog ljeta 2023. godine i osvajanja zlata na Eurobasketu sa Srbijom i to kao najbolji igrač, Topić je proveo pola godine u Megi, pa se u zimu vratio u Zvezdu i praktično na prvoj utakmici se povrijedio - i to u derbiju.

Bio je 4. januar 2024. kada je "Mali Top", sin legendarnog Milenka Topića, ostvario san da zaigra za Zvezdu u evroligaškom derbiju protiv Partizana, bio je čak i starter. Međutim, u trećoj četvrtini se povrijedio i ispostavilo se da je to bio početak njegovih problema sa koljenom. Uslijedio je oporavak od nekoliko mjeseci, povratak na teren, a onda - obnova povrede. Ponovo u derbiju protiv Partizana, Topić je pao na teren i svima je bilo jasno da je problem veliki i ozbiljan.

Toliki da je uticao i na njegovu poziciju na draftu, na kojem je odabran kao visoki 12. "pik", iako mu je bilo predviđan još viši izbor. Ipak, umješnošću najboljeg generalnog menadžera lige, Sema Prestija, Topić je završio u Oklahomi, a ona nije htjela da bilo šta rizikuje. Poslala ga je odmah na operaciju, posleij koje mu je prošlog ljeta jasno rečeno - nema košarke sve do sezone 2025/26.

Ovog leta Topić se oporavio, vratio, zaigrao za reprezentaciju Srbije pod vođstvom Svetislava Pešića, koji je ipak odlučio da je rano da Top debituje na velikom takmičenju, pa ga nije poveo na Eurobasket. Nikola se potom vratio u Ameriku, pripremao se sa Oklahomom, nastupao u toku priprema i nažalost, ponovo je morao da dugu pauzu, tokom koje košarka nije i ne može biti prioritetna ispred njegove borbe za zdravlje.

I sigurni su svi, i u ovoj bici će pobijediti i vratiće se na NBA terene, gdje mu je i mjesto, da ostvari snove i pokaže zašto je jedan od najvećih talenata Evrope.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!