Oklahoma vjeruje da je Nikola Topić ozbiljan NBA košarkaš i zato je ovaj tim garantovao Srbinu ugovor na još godinu dana.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Nikola Topić će još dugo biti u Oklahomi. Tim Tandera je poslije kraja priprema za novu sezonu očigledno zadovoljan kako izgleda srpski plejmejker, tako da je sa Topićem produžen ugovor. Oklahoma je iskoristila priliku i zagarantovala je ugovor bivšem pleju Zvezde za sezonu 2026/27.

Topić je prošle sezone došao i sada je ušao u drugu godinu ruki ugovora. Ove sezone će zaraditi 5.182.000 dolara, a naredne jpš 5.430.000. Nakon toga Oklahoma ima šansu da Topiću garantuje i četvrtu godinu ugvoora za 7.500.000 dolara.

Pravi Tander tim za budućnost, pošto su se već obezbijedili sa najvažnijim igračima. Šej Gildžus Aleksander je potpisao novi ugovor pa će ove sezone zaraditi 38, sljedeće 40, a onda 64 i 68 miliona dolara. Džejlen Vilijams, Aron Vigins, Čet Holmgren i Aleks Karuso svi redom imaju dugogodišnje ugovore.

Šta se dešava sa Nikolom Topićem?

Vidi opis Oklahoma dala milione Nikoli Topiću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Mladi 20-godišnji plejmejker je ponikao u Crvenoj zvezdi, a onda je bio na pozajmicama u Slodesu, OKK Beogradu i Megi. Oklahoma ga je izabrala kao 12. pika 2024. godine i prošle sezone je osvojio šampionski prsten. Još uvijek nema zvaničan NBA nastup jer se cijele prošle sezone oporavljao od povreda.

(MONDO)

BONUS VIDEO: