Da li je Partizan oštećen protiv Barselone? Pojavio se snimak Pantera u autu

Partizan je izgubio od Barselone, a u samoj završnici dogodila se jedna sporna situacija u kojoj se našao Kevin Panter

Izvor: Instagram/basketballmaniacs/Printscreen

Partizan je izgubio od Barselone u dramatičnoj završnici (78:76). Vil Klajburn dao je ključnu trojku praktično sa centra, jednom nogom bio je na logu crno-bijelih kada je ubacio nevjerovatan šut. Poslije toga je Sterling Braun promašio zicer, a onda se dogodila jedna sporna situacija.

Kada je Braun promašio, igrači Barselone su uhvatili loptu i pokušali su da čuvaju vrijeme pošto je ostalo samo 17 sekundi do kraja. Igrači Partizana nisu napravili faul na vrijeme, a u momentu dodavanja je Kevin Panter bio blizu aut linije. Da li je izašao van granica terena prije nego što je izbacio loptu?

Sada se pojavio snimak iz drugog ugla, vidi se da su sekunde u pitanju, ali se sudije tada nisu oglasile. Procijenite sami da li je bivši kapiten Partizana bio u terenu ili van u momentu dodavanja.

Misteriozan odgovor Obradovića

O toj situaciji sa Panterom i promašaju Brauna je pričao i Željko Obradović na konferenciji, ali nije tada direktno spomenuo Pantera.

"Prodor Sterlingov na kraju bio je izvanredan, otišao do kraja, ovako je imao polaganje, čak je Tajrik bio na skoku... Problem poslije toga jeste da nije napravljen faul. Igrači moraju da znaju da mora odmah da se napravi faul, a ne da jurimo, ima tu situacija koju ne bih da komentarišem previše, ali to ćemo vidjeti kada budemo gledali snimke", rekao je Obradović.

