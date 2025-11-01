Željko Obradović ima novu strategiju za Partizan: "Tornjevi" riješili jedan problem, ali lekcija nije naučena

Željko Obradović je protiv Barselone pokazao da ima neke nove taktičke zamisli, ali jednu stvar igrači Partizana još uvijek nisu naučili i moraće da poprave.

Partizan je poslije dramatične završnice izgubio od Barselone u Areni (78:76). Koš koji je prelomio dao je Vil Klajburn skoro sa centra, poslije čega je Sterling Braun promašio zicer, a crno-bijeli nisu napravili faul na vrijeme. Poraz koji u isto vrijeme boli i ne boli, ali i pokazatelj nekih problema i nekih rješenja.

Željko Obradović je protiv Barse pokazao naznake nove strategije i plana promjene u igri Partizana. To se odnosi na petorku u kojoj su Tajrik Džouns i Bruno Fernando zajedno, ali ono što je takođe moglo da se vidi u istom tom meču jeste i da neke lekcije iz prošlosti nisu naučene.

Upravo to se odnosi na situaciju poslije promašaja Brauna kada je na semaforu ostalo oko 17 sekundi, a igrači Partizana nisu napravili faul sve do posljednje sekunde kada je već bilo prekasno da se nešto uči. Vremena ima za ispravke grešaka, odigrano je tek osam kola i srpski tim je trenutno na skoru 3-5. Poslije proširenja Evrolige ostalo je čak još 30 kola do kraja, tako da je to svakako nešto što daje prostora za manevar crno-bijelima.

Šta je nova strategija Obradovića?

Obradović je započeo meč sa dosta iznenađujućom petorkom u kojoj su u reketu bili Aleksej Pokuševski i Dilan Osetkovski. Brzo je shvatio da od toga nema ništa, posebno zbog majstorija Tornikea Šengelije u tim momentima i u 5. minutu je uveo na parket Bruna Fernanda i Tajrika Džounsa. Za Pokuševskog su to bili ujedno i posljednji minuti na meču, dok je Osetkovski kasnije igrao još. Kada su ušli "tornjevi" situacija se promijenila na bolje.

Prvenstveno se to odnosilo na odbranu. Oni su "zaključali" reket, uplašili rivala i sa nekim fenomenalnim potezima, blokadama, zakucavanjima na drugoj strani, dizali su publiku na noge. Otvorilo je to prostor Tajriku koji je imao čak četiri asistencije (sedam ukupno do kraja), Bruno se otvarao, sve je izgledalo dosta dobro. Uostalom, tada je Partizan napravio seriju od 17:0 i preuzeo kontrolu igre (od 10:18 do 27:18).

"Pokazali su da mogu da igraju dobro zajedno, da se 'hrane' jedan od drugog, da prave probleme drugim timovima, posebno na obruču. To je strategija trenera, vidjećemo kako će da izgleda. Nadam se da može da bude naša prednost", rekao je Sterling Braun za MONDO poslije meča.

Kako će Partizan da riješi veliki problem?

Kako će Partizan da riješi veliki problem?

Jedno rješenje je Obradović pronašao sa dvojicom centara, bar kada je odbrana reketa u pitanju. Međutim, postoji jedan drugi problem koji ekipa mora da riješi. To je odbrana šuta za tri poena. Partizan je po tome jedan od najlošijih timova u Evroligi i dozvoljava rivalima dosta šuteva. Primer toga su poslednja tri poraza u elitnom takmičenju. Barselona je imala 40,6 odsto za tri (13/32), Hapoel Tel Aviv 46,2 odsto (12/26), a Pariz čak 56,7 odsto (17/30).

"Mnogi momci se 'zapale' protiv nas iz nekog razloga. Igramo dobru odbranu veći dio meča, pogode neke teške šuteve, kao Klajburn u ovom meču. Moramo da stvaramo veći pritisak. Izgleda kao trend da ljudi prorade u šutu za tri protiv nas. Moramo da im otežamo šuteve. Ponekad je to plan, da pojedince pustite da šutiraju trojke i da se nadate da promaše. To je ponekad plan, moramo da popravimo neke stvari sa tim, sve je proces učenja", pojasnio je Braun za MONDO.

Kalates već dijeli lekcije u Partizanu

Dolazak veterana Nika Kalatesa (36) trebalo bi da bude od velikog značaja za Partizan. Prvenstveno u organizaciji igre, skidanju pritiska sa Dvejna Vašingtona, a Grk je već počeo da dijeli lekcije.

"Naravno da će biti lakše sa Kalatesom. Mnogo sam naučio od njega. Postavljam mu pitanja na svakom treningu, otvoren je da me podučava. Pomaže svima u timu, sjajno je pojačanje i značiće nam veteransko prisustvo", objasnio je Vašington.

Slično mišljenje ima i njegov saigrač, a vidljivo je i koliko Karlik Džouns fali ekipi.

"Naravno da Karlik nedostaje. Kalatesova biografija sve govori o njemu. Vidjećemo kako će to da izgleda kada uđe u ritam, nauči akcije, privikne se na momke, siguran sam da će se to biti brzo", dodao je Braun.

Zašto Partizan nije pravio faul?

Sterling Braun izjava posle Barselone

Sterling Braun promašio je zicer za produžetak. Akcija je bila dobro odrađena, došao je do obruča, takve šuteve ubacuje u visokim procentima, sada to nije bio slučaj. Međutim, ono što čudi je to što niko od igrača Partizana odmah poslije tog promašaja nije pravio faul, tada je na semaforu ostalo 17 sekundi...

"Dosta stvari se dešavalo u tim momentima. Momci su htjeli da naprave faul, bili su to iscrpljujući trenuci. Trebalo je da napravimo faul i da damo sebi šansu, mogao je da promaši bacanje... Ogledaćemo snimak i izvući ćemo pouke. Što se mog promašaja tiče, plan je bio da dođemo do dobre šanse, stigao sam do obruča, nije ušla, bila je nesrećna situacija. Ne možemo da tugujemo previše, brzo će sljedeći meč. Imali smo dobru šansu i to je jedino čemu možete da se nadate u takvim situacijama", zaključio je Braun.

