Nije odigrao ni minut, pa sa koferima napustio Arenu: Ovako je Džabari Parker prošao kraj novinara

Krilni centar Partizana Džabari Parker nije istrčao na teren protiv bivšeg kluba.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaš Partizana Džabari Parker nije igrao protiv nekadašnjeg kluba, ekipe Barselone u okviru 8. kola Evrolige. Katalonci su slavili nestvarnom trojkom Vila Klajburna u posljednjem minutu utamice, a iskusni as je sve to gledao sa klupe.

Ono što je zanimljivo je da je Parker Arenu napustio sa dva kofera i uputio se u nepoznatom pravcu. Pogledajte šta je zabiljležio naš reporter na terenu:

Pogledajte 00:10 Džabari Parker sa koferima posle poraza od Barselone Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Sve je u redu"

Parker je doživio povredu prsta na utakmici protiv Borca iz Čačka, ali je na svoju ruku igrao protiv Hapoela iz Tel Aviva prije dva dana kada je postigao sedam poena i dva skoka. Postojala je bojazan da mu se povreda pogoršala, ali to nije slučaj, pošto je Željko Obradović dao najkraći mogući odgovor o Džabariju.

Iskusni stručnjak je dobio pitanje da li je sa njim sve u redu, kratko je odgovorio: "Sve je u redu", tako da očigledno nije bila u pitanju povreda, a više o razlogu njegovog izostanka ćemo vjerovatno saznati u narednim danima.