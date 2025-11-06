"Nadam se da Đoković ostaje zauvijek": Barcokas i Papanikolau oduševljeni Novakom, znaju gdje živi

Novak Đoković uživo će pratiti utakmicu između Olimpijakosa i Partizana.

Košarkaši Olimpijakosa dočekuju ekipu Partizana u 9. kolu Evrolige, a spektakl u dvorani "Mira i prijateljstva" će uživo pratiti najbolji srpski sportista svih vremena Novak Đoković. Trener grčkog velikana Jorgos Barcokas i kapiten Kostas Papanikolau su oduševljeni što će ponovo imati njegovu podršku, mada će Novakov sin Stefan biti na drugoj strani.

Đoković je već pratio Olimpijakos otkako se doselio u Atinu, a navijači su ga sjajno dočekali za razliku od pristalica Panatinakosa koji su ga izviždali u OAKA areni.

"On je bio ovdje na prethodna dva meča. Mislim da živi u ovom dijelu Atine blizu mora. Za naše navijače je to sjajno, jer znate on je navijač Crvene zvezde i sa njima imamo sjajne odnose. Čak i da nije tako uvijek je nevjerovatno da dođe takav sportista. Hoćemo takve ljude na tribinama", rekao je trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas.

Papanikolau je istakao da je velika stvar za Grčku što je svjetska zvijezda poput Đokovića odlučila da mu Atina bude novi dom. Otkrio je da ga je saigrač Nikola Milutinov zvao da uživo gledaju Novaka na startu turnira, ali nažalost imao je druge obaveze.

"Pričamo o zvijezdi svjetskog kalibra. To je čast ne samo za tim nego i za cijelu zemlju da teniser i osoba poput njega je odlučila da mu Grčka bude dom. Ne znam koliko dugo, ali nadam se zauvijek. Grci i Srbi su jako bliski i mislim da mu je lako da se adaptira. To što nas neko poput njega podržava i što se pojavljuje ovdje, što je doveo jako bitan turnir u Grčku... Sve to je jako dobro za Grčku, za kulturu, za publicitet. To je jako pozitivno. Do sada je dva puta došao. Jednom smo pobijedili, jednom izgubili, vidjećemo gdje će sada prevagnuti", rekao je iskusni as i dodao:

"Gledao sam ga prije neki dan na TV-u. Nikola me je zvao da idemo zajedno, ali sam imao obaveze i nisam mogao da odem. Ali ako mi raspored dozvoli otići ću na neki meč. Nadam se da će stići do finala i da ću ga gledati u nedjelju."

Đoković u četvrtfinalu u Atini igra od 18 časova protiv Portugalca Nuna Boržesa. Ukoliko prebrodi drugu prepreku, u polufinalu ga čeka bolji iz duela Markusa Đirona i Janika Hanfmana. A prije toga ćemo gledati četvrfinale Sebastijana Korde i Miomira Kecmanovića, kao i duel Aleksandra Milera i Lorenca Musetija.

