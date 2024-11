"Željkov asistent nas psovao, a navijač Partizana me gurnuo": Trener Olimpijakosa o incidentu u Beogradu

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas govorio je o gužvi nakon meča Partizan - Olimpijakos.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas oglasio se poslije utakmice protiv Partizana i poraza svog tima u grotlu Beogradske arene. Na konferenciji za novinare bio je upitan za svoj kraći sukob sa košarkašem Partizana Tajrikom Džounsom na parketu nakon meča.

"To je problem Evrolige. Željkov asistent psovao nas je kroz cijelu utakmicu, ne znam njegovo ime. Razmijenio sam neke riječi sa njim, a Tajrik Džons me je napao. Kao i navijač sa tribine, koji mi je prišao i gurnuo me je. To nije moj posao, to je tuđa odgovornost"

Nakon toga ga je iritiralo pitanje kako tako dobar tim i sa tako dobrim pojedincima kao što je Olimpijakos može da igra sa toliko oscilacija. "Da li je ovo pitanje Partizanovog navijača ili novinara? On je novinar", pitao je Grk portparola Partizana, pa tek onda odgovorio.

"Imali smo problema, igrali smo bez Vezenkova, Rajta, imali smo probleme sa faulovima visokih navijača. Naravno, nismo nepobjedivi, pokušavamo da popravimo svoju igru", kazao je on.

U osvrtu na utakmicu, čestitao je crno-bijelima trijumf.

"Čestitam Partizanu, 40 minuta su se borili. Koristili su neke naše probleme u napadu, žurili smo, vodili smo sedam poena u posljednjoj četvrtini i nismo pobijedili. Nismo uspjeli da ne gubimo loptu, da je sačuvamo i imali smo lošu selekciju šuta. Nismo imali Mozesa Rajta, Sašu Vezenkova i naravno, Evan Furnije je bio bolestan i bilo je neizvjesno da li će igrati. Ipak, ne bi trebalo nalaziti opravdanja. Kontrolisali smo ritam meča, ali nismo to činili 40 minuta, a konstantnost je potrebna za to".

(MONDO)