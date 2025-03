Milutin Aleksić posebno iskritikovao dva igrača Crvene zvezde: To odavno nisam vidio u košarci, ne znam razlog

Milutin Aleksić je istakao da je Crvena zvezda u lošoj formi, a posebno je analizirao nekoliko bitnih igrača koji nisu na svom nivou u posljednje vrijeme.

Izvor: Printscreen/Sport klub/MN press

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Olimpije iz Milana u dramatičnom meču 29. kola Evrolige, a nakon utakmice nekadašnji igrač ovog kluba Milutin Aleksić je za "Sport klub" analizirao razloge ovog poraza. Ipak na startu se osvrnuo na povredu Džoela Bolomboja koja se desila na minut i po do kraja utakmice.

"Nažalost to je posljednja osoba koja je to zaslužila. Dešavaju se takve stvari, to je sport. Brz oporavak, majstore. Nadamo se da će neki novi izvještaju biti pozitivniji. Da se vratimo na utakmicu, imamo mnogo toga da prokomentarišemo. A Džoelu želimo sve najbolje", počeo je Milutin Aleksić.

Istakao je on da tim Janisa Sferopulosa od pauze zbog Kupa Radivoja Koraća nije na prepoznatljivom nivou, a pogotovo je istakao dva igrača koji ne igraju na svom nivou u ovom periodu kada su se upisala tri uzastopna evroligaška poraza.

"Zvezda izgleda loše, igra loše i poslije osvajanja kupa ne izgleda kao onaj tim koji je bio do tog prekida. Svi volimo kada reprezentativci igraju, ali nisu na nivou. Prije svega mislim na Davidovca i na Dobrića. Kao da se nisu vratili iz reprezentacije. Pogotovo Dobrić koji nas je navikao na njegov nivo. Ne znam šta je razlog. Mora da se uklopi u tim, da pruži i djeliće nečega što je pružao. Da ne vidi igrače ispod koša to dugo u košarci nisam vidio, pa onaj 'erbol'... Davidovac sa onim jako lošim faulom na tri poena...", istakao je Aleksić.

"Nema više zajedništva"

Pogotovo je istakao Aleksić da ne vidi da se igrači međusobno podržavaju i da nema one kohezije u timu koja je krasila crveno-bijele do sada ove sezone. Istakao je i da Nikola Kalinić djeluje jako nervozno u prethodnom periodu, što za njega do sada nije bilo karakteristično.

"Ono što me više od svega plaši pored Džoelove povrede. Djeluje mi da je izgubila zajedništvo na terenu. Ne liči to na onu ekipu koja je bodrila jedna druge kada se pogriješi. Ne liči mi na to na ekipu prije pauze. Počevši od Kalinića koji mi sada djeluje kao jedan od najnervoznijih igrača. Ništa mu ne polazi za rukom, djeluje mi da je previše toga sebi stavio na teret."

Slobodna bacanja su bila veliki problem, deset puta je promašio domaći tim sa penala. "Tu prednjači Filip Petrušev. Prosto su primijetili da nije siguran u tome. Promašio je šest od tih deset, namjenski se pravi faul nad njim jer znaju da nije konstantan. To je veliki hendikep za njega. Ne bi smjelo to da ga krasi. Ima toliko karijere ispred sebe, mora da poradi na tome. Ali on igra i dalje kao da je pod temperaturom, nesigurno, mlako. Ne znam šta se dešava. Nema mi onaj žar ni u odbrani ni u napadu. Neka Janis izađe i kaže zašto je izgubio oštricu. Ovo nije onaj Filip koji može mnogo više da pomogne Crvenoj zvezdu", dodao je Aleksić.

"Svi su najbolji treneri kada su sami sa sobom, misle da to mogu bolje da urade. Mislim da se Armani nudio sa svojim greškama, da je Zvezda mogla da dođe do pobjede. Mekintajer pokazuje da je igrač bez šuta na poziciji plejmejkera, još ima izgubljene lopte i problem je. Kada je dovođen znali su da nije konstantan u šutu. Ipak, nije bio takav ranije, igrač koji gubi toliko lopti. Mislim da ga je previše držao u igri", završio je on.