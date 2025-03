Bolomboja na nosilima iznijeli iz Arene: Ambulantna kola ga odmah odvezla u bolnicu

Džoel Bolomboj je iznijet sa terena tokom utakmice sa Olimpijom iz Milana, a nakon toga je snimljen kako je izveden iz "Arene" na nosilima, odakle je odmah unijet u ambulantna kola.

Užasne vijesti za Crvenu zvezdu. Ne samo da je tim Janisa Sferopulosaizgubio od Olimpije iz MIlana na svom terenu, već se u finišu meča povrijedio Džoel Bolomboj. Iskusni centar Crvene zvezde je u duelu sa Leandrom Bolmarom na minut i po do kraja loše doskočio, a situacija je jako ozbiljna.

Reporter MONDA sa lica mjesta snimio je kako Džoela Bolomboja izvode iz hale na nosilima, a ispred su ga odmah čekala ambilantna kola. Nije navijačima Crvene zvezde bilo drago ni kada se odmah poslije utakmice oglasio Janis Sferopulos i rekao da situacija nije dobra. "Mislim da je ozbiljno. Ovo je teško za nas. Izgubili smo utakmicu na detalje. Ponosan sam na borbu i požrtvovanost", rekao je Janis Sferopulos.

Pogledajte kako je Džoel Bolomboj izveden iz "Beogradske Arene":

Bolomboj povreda

U momentu kada je na minut i po do kraja meča Džoel Bolomboj morao da napusti teren on je ostao da sjedi na terenu. Morali su saigrači da ga podignu i iznesu, a on je morao da skine patike i čarape. Odmah se uputio ka svlačionici i svima je bilo jasno da je povreda prilično ozbiljna.

Na konferenciji za medije poslije meča trener Sferopulos je odmah govorio o njemu i ponovio da smatra da je povreda vrlo teška i da nije optimista. "Što se Bolomboja tiče, moramo da vidimo šta se desilo, mislim da je jako ozbiljno. To je mnogo veći problem od rezultata", iskreno je rekao Sferopulos.

Pogledajte momenat kada se Bolomboj povrijedio: