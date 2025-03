CRVENA ZVEZDA - MILANO UŽIVO: Crveno-bijeli na korak od preokreta, cijela Arena pomaže!

20 : 48 33' Cijela Arena pomaže igračima! 72:72 Stiže glasna podrška sa tribina, Zvezda je bila na minus dva, a onda je Bolomboj pogodio sa poldistance za izjednačenje!

20 : 48 32' Jagoooo! 70:68 za Milano. Jago je morao da preduzme nešto, a to je bio prodor. Uspio je da dođe do poena i sad je opet dva poena zaostatka.

20 : 47 32' Kenanu pukla patika usred akcije 70:66 za Milano. Kenan je igrao čvrstu odbranu i desila mu se nesvakidašnja situacija, pukla mu je patika. Đon se u potpunosti odvojio od ostataka patike i on je zbog toga morao van terena.

20 : 47 31' Petrušeeev 68:66 za Milano. Petrušev je stigao do poena prije nego što je Mirotić stigao da ga faulira, to su bili veoma važni poeni, sad je minus dva.

20 : 41 Kraj treće četvrtine, 68:64 za Milano

20 : 41 30' Milano diktira tempo 68:62 za Milano. Bolmaro je na liniji penala, jer je Kenan napravio svoj drugi faul. I on je ostvario polovičan učinak.

20 : 41 29' Čvrsta igra 67:62 za Milano. Petrušev je bio na liniji penala i on je imao isti učinak kako Kenan. Na kraju, Gedraitis je skočio za loptu, ali i Bolmaro, pa je to bila mrtva lopta.

20 : 38 29' Problemi sa linije penala 65:61 za Milano. Petrušev je pogodio oba puta sa linije penala, ali je onda Bolmaro iz okreta ubacio loptu u koš. Na drugoj strani, Kenan je krenuo ka košu rivala i iznudio slobodna bacanja. Međutim, Zvezda ima problema sa linije penala, šest ih je promašila. Kenan je jedno pogodio, jedno promašio.

20 : 37 27' Zvezda sve bliža preokretu 61:58 za Milano. Jago je ispravio grešku i stigao do poena, a onda je Etore Mesina pobjesnio na klupi i zbog toga dobio tehničku.

20 : 27 27' Petrušev i Bolomboj zajedno na terenu 61:55 za Milano. Petrušev i Bolomboj zamijenili su Kalinića i Brauna. Skakalo se za loptu, a to su radili Bolomboj i Ledej, posjed je pripao Zvezdi. Jago je uzeo loptu, ali je ubrzo sapleo i izgubio je... Bio je to veoma čudan momenat, a onda je na drugoj strani Ledej došao do poena.

20 : 25 26' Jago u igri 59:55 za Milano. Jago je na terenu, poveo je napad, a Kalinić je poentirao ispod koša i stigao do dvocifrenog učinka na meču. U narednom napadu se Zvezda odbranila.

20 : 23 25' Milano ne posustaje 59:53 za Milano. Braun je pogodio sa poludistance, na drugoj strani Ledej je poentirao iz reketa, pa je uslijedio tajm-aut.

20 : 21 23' Zvezda u boljem ritmu 53:51 za Milano. Nikola Mirotić ja napravio faulu u napadu, to je njegova treća lična greška. Mekintajer je potom pronašao Kalinića u napadu, on se doslovno prošetao kroz reket rivala i išao na polaganje i pogodio!

20 : 05 Statistika Zvezda: Mekintajer 2, Braun 6, Kenan 9, Teodosić 2, Davidovac 4, Kalinić 6, Dobrić 2, Bololmboj, Pretrušev 6 (5 sk), Gedraitis, Nedović 8, Jago. Milano: Manion 1, Kozer 2, Tonut, Bolmar 6,, Bruks 8, Ledej 6, Riči, Flakadori, Diop, Karuzo 6, Šilds 9, Mirotić 10

20 : 01 Poluvrijeme, 48:45 za Milano Na satu je bilo još 30 sekundi - Nedović je došao do lopte, pronašao Kenana, ali ovaj nije usppije da poentira pošto je vrlo brzo šutirao. Međutim, na drugoj strani Šilds je nadmudrio Davidovca i iznudio tri slobodna bacanja.

20 : 01 20' Izjednačenje 45:45 Šilds je bio na liniji penala, a onda je Janis Sferopulos zatražio tajm-aut.

19 : 53 19' Duel Kalinića i Ledeja 45:43 za Zvezdu. Kalinić i Ledej su bili pod košem, osim što su se gurali i željeli da dođu do što bolje pozicije, bivši igrač Partizana je svoju ruku stavio ispod Kalinićeve, ali nije odustajao igrač Zvezde, tokom pada povukako je Ledeja, ali je zbog toga dobio slobodna bacanja - oba puta je pogodio.

19 : 49 18' Petrušev i Nedović dominiraju 43:41 za Zvezdu. Nedović igra odličnu utakmicu, sada je mogao da ide na koš, ali je pronašao Petruševa, proigrao ga je, a centar zvezde je došao do poena. Onda je i u sljedećem napadu Petrušev poentirao!

19 : 48 17' Izjednačeno 39:39 Nedović je dodao Teodosiću, a ovaj na polaganju došao do poena. Na drugoj strani Bruks je pogodio i sada se igra koš za koš.

19 : 48 16' Zvezda ponovo vodi 37:35 za Zvezdu. Armani nije uspio da dođe do poena, ali Zvezda jestee! Kenan je u brzoj akciji stao izvan linije 6,75 i pogodio u naletu.

19 : 45 15' Poeni Davidovca 35:32 za Armani. Davidovac je na polaganju uspio da dođe do poena, u sljedećem napadu Zvezda se odbranila tako što je Braun presjekao napad - stavrno dobro igra u dobrani, ali nisu to uspeli domaći da iskoriste... Karuzo je došao do poena, a onda je Teodosić pogodio za tri!

19 : 40 13' Davidovac na terenu 30:27 za Armani. Uveo je Sferopulos izmjene na terenu, sada je ušao i Davidovac, a Nemanja Nedović je sa linije penala smanjo zaostatak. Braun igra sjajno, bori se za svaku loptu, pa se tako izborio i za slobodna bacanja, prvo nije pogodio, ali drugo jeste.

19 : 36 12' Zvezda gubi 30:24 za Milan. Armani je vezao seriju od 9:0, vrlo brzu seriju za svega dva minuta igre. Zbog toga je Sferopulos morao da reaguje i pozvao je minut odmora.

19 : 35 12' Zvezda zastala... Milano vodi 28:24 za Milano. Teodosić je pokušao za tri poena, ali nije uspio, umjesto toga je preko Bolmara Milan došao u vođstvo, a onda je i Bruks pogodio za tri!

19 : 30 Kraj prve četvrtine, 24:23 za Zvezdu Dobrić je završio na liniji penala i pogodio oba puta, ali su stigli brzi poeni na drugoj strani.

19 : 30 10' Čvrsta igra na obj strane 22:21 za Zvezdu. Kalinić je pri rezultatu 19:16 poslao Mirotića na liniju penala, oba puta je pogodio, a Kalinić je izašao iz igre i Dobrić je ušao. U narednom napadu Kenan je pokušao za tri, dok je obrana Milana nije imala nikakvu reakciju, ali je zato Bruks odgovori odmah istom mjerom.

19 : 28 9' Zvezda zastala 17:16 za Zvezdu. Zvezda je imala 17:10, ali je Milano vezao seriju od šest poena i potpuno se vratio u igru. Ona odbrana koja je krasila Zvezdu s početka meča sada je zastala...

19 : 27 7' Kalinić pravi razliku 15:10 za Zvezdu. Kalinić je išao na polaganje poslije nekoliko promašaja na obje strane i uspio je da pogodi i vrati nešto lagodniju prednost timu. Potom je Diop napravio drugi faul na nešto manje od minut, ovog puta poslao je Petruševa na liniju penala.

19 : 19 6' Milano prijeti sve vrijeme 12:10 za Zvezdu. Bolmaro je sa linije penala oba puta bio precizan i zantno je smanjio zaostatak svog tima. Mekintajer je s pola terena pronašao Petruševa, koji je potom loptu poslao ka Braunu ispod koša, a onda je igrač Zvezde i poentirao. Na drugoj strani Mirotić je došao do poena.

19 : 15 5' Petrušev u igri 10:6 za Zvezdu. Petrušev je ušao na teren i umalo da dođe i do poena, uhvatio je promašaj Nedovića ispod koša, ali nije uspio da ispravi to. Smatrao je da je fauliran, ali sudije to nisu primijetile. Uslijedili su napadi bez učinka na obje strane, uglavnom su se gubile lopte...

19 : 13 4' Zvezda igra organizovano i dobro 10:4 za Zvezdu. Zvezda igra veoma čvrstu odbranu, pa Milano nije uspio u jednom od napada da dođe do poena, već je odbrana Zvezde natjerala Šildsa da šutne za tri poena, međutim promašio je.

19 : 13 3' I opet Nedović! 8:4 za Zvezdu. Ovog puta Nedović je pogodio za dva, sa poludistance.

19 : 09 2' Nedoviiić ponovoooo! 6:1 za Zvezdu. Nemanja Nedović je ubacio svoju drugu vezanu trojku, a Beogradska arena je u potpunosti eksplodirala. Na drugoj strani je Menion prethodno došao do polovičnog učinka sa linije penala poslije faula Bolomboja.

19 : 08 1' Nedoooviiić! 3:0 za Zvezdu. Mirotić je u prvom napadu promašio za tri, ali je Nedović zato pogodio za Zvezdu i prve poene na meču!

19 : 08 Petorke Milano: Šilc, Riči, Ledej, Menion i Mirotić Crvena zvezda: Bolomboj, Miler-Mekintajer, Nedović, Kalinić i Braun

19 : 07 Zvezda od 2018. nije pobijedila Crvena zvezda od 2018. nije pobijedila Milano na domaćem terenu. Sada će izabranici Janisa Sferopulosa imati priliku da prekinu ovaj crni niz.

19 : 07 Postave Zvezda: Mekintajer, Braun, Kenan, Teodosić, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Bololmboj, Pretrušev, Gedraitis, Nedović, Jago Armani: Manion, Kozer, Tonut, Bolmaro, Bruks, Ledej, Riči, Flakadori, Diop, Karuzo, Šilds, Mirotić

18 : 32 Crvena zvezda bez kapitena i još dvojice Crvena zvezda u svom timu neće imati Branka Lazića, Luku Mitrovića i Majka Dauma. Trener Janis Sferopulos je o zdravstvenom biltenu tima rekao: "Tačno je da imamo dosta problema sa povredama, sa bolešću, virusima. Imali smo igrače koji nisu spremni 100 odsto, neki nisu bili zbog manjih povreda i igrali su. Neki su imali virus, temperaturu i igrali su, dali sve od sebe. Borimo se sa tim problemima, neki su tu, neki nisu, svi se žrtvuju da bi igrali", zaključio je Sferopulos.

18 : 31 Sferopulos: Čeka nas dobar napadački tim Janis Sferopulos je pred susret sa Olimpijom iz Milana rekao: "Čeka nas veoma dobar tim koji ima kvalitet. Treći su po ofanzivi u Evroligi, mi smo pokazali da nismo toliko bili dobro defanzivno u posljednje tri utakmice. Čeka nas dobar napadački tim, moramo da budemo veoma fokusirani i efikasni u defanzivi. To je naš prioritet, naš napad mora da bude bolji nego u prošloj utakmici ABA lige. Moramo da imamo bolje ideje, bolju saradnju, bolja rješenja, kako bismo poentirali na način na koji znamo", jasan je Sferopulos.

18 : 25 Srećom, nije prelom... Prve vijesti koje su stigle vezano za zdravstveno stanje Nikole Mirotića bile su da je polomio trtičnu kost, te da će zbog toga duže vremena biti odsutan iz ekipe. Ipak, s obzirom na to da je dio 12 igrača koji će se naći na terenu u večerašnjem susretu sa Zvezdom, jasno je da u pitanju nije prelom.

18 : 24 Etore Mesina najavio povratak Mirotića Trener Milana Etore Mesina najavio je da Nikola Mirotić želi da igra protiv Crvene zvezde. Prije meča u Beogradskoj areni, rekao je: "Što se tiče Nikole Mirotića, i povreda mišića i fraktura su izbjegnuti. Brzo napreduje, ali ne želim da budem previše optimističan. Vidjećemo u utorak kako se osjeća - on bi želio da igra po svaku cijenu, ali moramo biti oprezni", rekao je trener Etore Mesina.

18 : 22 Mirotić igra protiv Zvezde! Nikola Mirotić će biti u timu igrača koji će igrati protiv Crvene zvezde u 29. kolu Evrolige. Igrač Olimpije donedavno je bio povrijeđen, ali se sada nalazi u protokolu, baš kao što je najavio i trener gostujućeg tima Etore Mesina. Izvor: Profimedia

