"Niko neće moći da baci Rusiju i Bjelorusiju na kolena": Lukašenko udara po Trampu i Zapadu

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko poručio je da Tramp neće uspjeti u mirovnim pregovorima o Ukrajini ukoliko pokuša da nameće rješenja, dok istovremeno ističe da Rusija i Bjelorusija nikada neće kleknuti pred Zapadom.

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp US / Profimedia

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da bi američki predsjednik Donald Tramp, ukoliko želi postizanje mira u Ukrajini, trebalo pažljivo i temeljno da se uključi u traženje rješenja, ocjenjujući da neće uspjeti, ukoliko pokušava da diktira rješenje.

Lukašenko je rekao novinarima da se sa ruskim liderom Vladimirom Putinom dogovorio da se Minsk uključi u pregovore sa Ukrajinom ukoliko to bude potrebno, prenijele su RIA Novosti. Lukašenko je rekao da Bjelorusija vidi da Rusija napreduje u svim pravcima u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini.

"Niko neće moći da baci Rusiju i Bjelorusiju na koljena, zemlje su odlučne da brane svoje interese. Informacije iz Minska, kao i iz Moskve, pokazuju da ruska vojska napreduje u svim pravcima u zoni specijalne vojne operacije", naveo je Lukašenko koji se danas neformalno sastao sa Putinom na ostrvu Valam u ruskoj Kareliji.

Prema njegovim riječima, kada bi se EU i Rusija ujedinile, bile bi moćne, ali Zapad to ne razumije. Lukašenko je ukazao da će zapadne sankcije prema Rusiji dovesti do deindustrijalizacije Evrope.

"Evropska unija i Rusija, to bi bila sila da su se ujedinile. Ali, naravno, Amerikanci vjerovatno nikada neće moći to da dozvole. To je za njih strašno. To bi bilo strašnije od Kine. Da su se ujedinile, to bi bila sila. Ali oni to ne razumiju. I verovatno im to nije potrebno", naveo je Lukašenko.

Ocijenio je da bi zvaničnici iz Kijeva trebalo danas da "trče" i traže od Moskve da se postigne mirovni sporazum, jer, u suprotnom, kako je naveo, za par mjeseci, više neće biti ukrajinskih odbrambenih struktura.

Lukašenko je napomenuo da se, nakon što su ruske snage preuzele kontrolu nad Časovim Jarom u Donjecku, otvara put ka Kramatorsku. Rekao je da je logično da Zapad želi da kontroliše kako se troši novac koji dodeljen Ukrajini.

"Nema potrebe za negodovanjem. Vi ste uzeli novac, a onaj ko vam ga je dao želi da kontroliše gde ste ga trošili, kao nesuvjerena država. A gde ste ga trošili - znate", rekao je Lukašenko.

