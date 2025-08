"Sve je prošlo dobro": Jokić zvao Valančijunasa, ovaj već sanja titulu

Jonas Valančijunas najavio pohod na titulu sa Denverom, jedan poziv sve promijenio.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/Kavin Mistry / Getty images

Litvanac Jonas Valančijunas, definitivno će igrati za Denver Nagetse naredne sezone i biće alternativa Nikoli Jokiću. Iako je postojala šansa da prihvati primamljivu ponudu Panatinaikosa, odigraće makar još godinu dana u NBA ligi, a u međuvremenu se čuo sa Jokićem.

Iskusni centar je spreman za nove izazove u timu sa trostrukim MVP-em lige i već najavljuje pohod na titulu.

"Želim da jasno stavim do znanja kakva je moja situacija sada kada je Denver odlučio da me zadrži. Ideja da zaigram za Panatinaikos, bliže kući, bila je veoma primamljiva, ali to će morati da sačeka. Potpuno sam posvećen ispunjavanju ugovora sa Nagetsima i daću sve od sebe da se borimo za titulu", rekao je Valančijunas za "Basketnews".

Sada je priznao da se već čuo sa Jokićem, ali nije htio da otkriva detalje razgovora.

"Da, pričali smo. Sve je prošlo dobro", rekao je Valančijunas koji je tokom karijere bio veliki rival Jokiću.

Litvanac je pod ugovorom sa Denverom za sezonu 2025/26, a minule sezone bilježio 10,4 poena, 7,7 skokova, 2 asistencije, noseći dresove Kingsa i Vizardsa. On će ovog ljeta biti na raspolaganju reprezentaciji za predstojeći Eurobasket, pa možemo gledati još jedan duel sa Jokićem dok zvanično ne postanu saigrači.