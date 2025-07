"Ne dajte da pravi rijaliti od Denvera": Jokić mora da "podvikne", ako neće da se sve raspadne

Mislili su u Denveru da će dolaskom Jonasa Valančijunasa dobiti konačno dostojnu zamjenu za Nikolu Jokića, a umjesto toga dobili su dramu. Zato sada i Denver i Jokić moraju da podviknu i da ne dozvole haos i rijaliti oko Litvanca.

Denver je doveo Jonasa Valančijunasa, ali je i dalje veliko pitanje da li će litvanski centar ikada zaigrati uz Nikolu Jokića. Problem je nastao i pre dogovorenog trejda sa Sakramentom pošto je Valančijunas odlučio da se vrati u Evropu i sve se već dogovorio sa Panatinaikosom očekujući raskid ugovora, međutim nije se nadao da će se u NBA ligi pojaviti klub koji ne da ne planira da ga pusti tek tako lako, nego ima i ozbiljne planove sa njim.

Uprkos kompletiranom trejdu - pošto je Dario Šarić otišao u Kingse - drama i dalje traje. Kako piše "Denver Post", jedina šansa da se razriješi je da u Nagetsima pokažu ko je gazda, odnosno preporučuju da ne dozvole nikako da ih Valančijunas vrti oko malog prsta kako je odlučio.

"Nije važno da li želi rijaliti emisiju pod nazivom "Moje veliko grčko pregovaranje", o svojim razgovorima sa Panatinaikosom, prosto - Jonas Valančijunas je igrač Denver Nagetsa", navodi se u tekstu Troja Renka.

Kako sve može da se raspadne u Denveru?

Denver je ovog ljeta zaista napravio dobar posao, doveo je Kema Džonsona, Brusa Brauna i Tim Hardavej, trejdovao je i za Jonasa Valančijunasa i time je konačno obezbijeđen centar koji dostojno može da odmori Nikolu Jokića, međutim nisu baš očekivali u Koloradu da će morati da ga ubjeđuju da ostane.

"Ali, postoji jedna kvaka. Taj labavi končić koji visi sa Valančijunasa, i ako se povuče - sve može da se raspadne. Zbog toga Nagetsi nemaju izbora osim da postanu grubi prema njemu. Ili Denver, ili ništa. Nema popuštanja", navodi se.

"Valančijunas je kroz neodređene izjave nagovijestio da možda ne želi da bude tu. Sastao se sa grčkim velikanom i razmatrao trogodišnju ponudu. Panatinaikos je za njega pravi izbor, bliže je rodnoj Litvaniji i porodici, ali i prilika da ponovo ima veliku ulogu kao nekada... Međutim, tu je mala stvar - njegov ugovor u NBA. Ima još godinu dana po važećem ugovoru u vrijednosti od 10,4 miliona dolara. Prema pravilima FIBA, ne može da potpiše za evroligaški tim dok ga Nagetsi ne puste. Denver bi rado to uradio za Šarića, ali za Valančijunasa ne bi. Ovo je drugačije. Nagetsima je Valančijunas potreban isto koliko i bilo koje drugo pojačanje ovog ljeta", dodaje autor teksta i zaključuje.

"Priča o šampionskim ambicijama se raspada ako ne uspiju da rasterete Jokića".

Denver ne smije da ponovi istu grešku

Uz podsjećanje da je Majkl Meloun "trošio" previše Nikolu Jokića tokom regularne sezone jer nije imao zamjenu za Somborca zbog čega bi Denver kasnije ispaštao, objašnjeno je da takva greška ne smije da se ponovi i da zato Jonas Valančijunas mora da dođe.

"Valančijunas ne mora da bude oduševljen. Ako mu je želja da igra u Grčkoj vezana za porodicu, zaslužuje da saosjećamo sa njim. Ako mu je čudan narativ zapravo pokušaj da izvuče samo više para, to ima više smisla - jer mu je plata od 10 miliona dolara za sezonu 2026/27 u vazduhu i nije garantovana, to je drugo. Ali, on je i dalje zaglavljen", poručuje se i dodaje da u Denveru ne smiju da popuštaju.

"Ne znamo tačno šta Jonas Valančijunas misli. Ove nedjelje se priključio pripremama reprezentacije Litvanije, koja će igrati na Evrobasketu 2025 u avgustu. Kada su ga pitali o budućnosti u Denveru, rekao je: Kad budem siguran, reći ću sve. Ali, hajde da budemo jasni: Nagetsi su iznenađeni ovom dramom, bez obzira na to kako se predstavljaju u javnosti. Ben Tenzer i Džon Volas, generalni menadžeri tima, vozili bi se do Sakramenta samo da se riješe Šarićevog ugovora. Ali, da bi sve u ovom pojačanom sastavu funkcionisalo - potreban im je Valančijunas. Ne opiranje. Ne otkup ugovora".

Šta ako Valančijunas bude pravio haos?

Već smo čuli i da su Tenzer i Volas rekli da očekuju da će Valančijunas biti u Denveru, istog stava i trener Adelman, pa u čemu je onda problem?

"Valančijunas je dugo bio uzor u svojoj zemlji, poznat po radnoj etici i profesionalizmu. Nagetsi moraju da se oslone na to - da ga podsjete na njegov ugled. Da ga pitaju: da li stvarno želi da izvede "Džimi Batler potez" u Denveru? Opet, zaglavljen je. A jedina karta koju može da odigra jeste da pravi haos, preskače sastanke i pokuša da isprovocira suspenziju. To su stvari koje rade likovi poput Batlera i Demarkusa Kazinsa. Ima li Valančijunas stomak za to? Nagetsi moraju biti spremni da to otkriju".

Autor teksta navodi da poznajući Valančijunasa "neće biti taj tip", i da mora da prihvati zarad višeg cilja.

"Možda mu se ne sviđa to što će igrati za šesti tim u sedam godina. I to kao rezerva Jokiću, poslije 82 starta prije samo dvije sezone. To jeste loše. Ali i dalje je - zaglavljen. A znate šta nije loše? Osvojiti šampionsku titulu", zaključuje se u tekstu autora sa "Denver Posta".