Jonas Valančijunas još prije godinu dana priznao je da bi rado bio zamjena Nikoli Jokiću.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jonas Valančijunas (33) najavljen je kao veliko pojačanje Denvera i dugo čekana zamjena Nikoli Jokiću. Postojalo je mnogo prepreka u njegovom dolasku u tim iz Kolorada, ali kako se čini Litvanac će biti spreman da se bori za titulu makar i kao drugi centar u Nagetsima. Valančiunas je pričao o dolasku u tim šampiona iz 2023, a posebno je spomenuo i Srbina.

Mnoge su bili zbunjeni u momentima kad Valančijunas nije želio da bude dio Denvera i kad su njegovi planovi bili odlazak u Evropu, ali intervjuu od prije godinu dana jasno ukazuje na to da je Litvanac slutio da bi mogao napasti prsten baš sa Nikolom Jokićem. U razgovoru za "The Last Supper" dobio je pitanje kojem centu iz NBA lige bi bio zamjena, a Valančijunas je bezpogovorno izdvojio reprezentativca Srbije.

Vidi opis "Bio bih zamjena samo Nikoli Jokiću": Iz Denvera čuli ove riječi i Srbinu doveli najboljeg centra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EPA-EFE/FRANCIS R. MALASIG Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Dao bih Jokiću pauzu od recimo sedam do 12 minuta. Ti radi svoje, brate, a ja ću polako. Ovo više nisu moji najbolji dani", našalio se tada Valančunas, ali se šala ubrzo pretvorila u javu. Centar poput Litvanca veoma je potreban Denveru, Valančijunas je tip igrača koji gospodari reketom, ne izlazi na šut za tri poena, ali njegova snaga omogućava mu stabilnost i dominantnu igru ispod koša.

Šta je Valančijunas rekao o Jokiću?

U istom intervjuu Valančijunas je poslije šale prokomentarisao igru Nikole Jokića. Srbin je u sezoni za nama prosječno bilježio tripl-dabl po meču, što je svakako vrijedno pažnje. "Ono što Jokić radi tako dobro jeste da sve saigrače čini boljim. Sve stavlja na svoje mesto. Njegova košarkaška inteligencija je van svake mjere", ispričao je tada.

Ako želi da se bori za prsten, a nema sumnje da želi, onda je dolazak u Denver prava odluka. "Moram da pobijedim, želim to. Želim da osjetim taj ukus pobjede. Nisam neki mladi talenat spreman da eksplodira za dvije ili tri godine. Timovi znaju šta donosim - stabilnost, pouzdanost. Ovdje sam za tim koji želi da pobijedi."

Možda Panatinikos jeste pokazivao interesovanje za Litvanca, ali će iskusni centar narednu sezonu provesti u Denveru. Valančijunas je u sezoni za nama bilježio 10,4 poena, 7,7 skokova i dvije asistencije, za nešto manje od 19 minuta na terenu, a odigrao je 81 meč.