Francuz dobio trofej za rođendan! Ugo Deska slavi: "Ako osvojimo Ligu šampiona, sigurno se vraćamo u Doboj"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ugo Deska ove večeri ima dvostruki razlog za slavlje.

Ugo Deska osvojio trofej u Doboju na rođendan Izvor: MONDO

Rukometaši mađarskog Vesprema pobjednici su TV Turnira šampiona u Doboju pošto su u finalu u subotu uveče savladali njemački Gumersbah rezultatom 27:25.

Bilo je ovo njihovo prvo učešće na turniru u Doboju i odmah su stigli do trofeja, trijumfom u finalu koje je odlučeno u posljednjih pet minuta.

Nakon završetka utakmice igrači Vesprema radovali su se sa svojim navijačima, koji su doputovali u Doboj i pružali im podršku tokom finala protiv Gumersbaha.

Jedan od rukometaša mađarskog šampiona imao je dvostruki razlog za slavlje.

Francuski reprezentativac i osvajač zlata na Olmipijskim igrama u Tokiju, te Evropskom prvenstvu 2024. godine Ugo Deska u subotu je napunio 33 godine, a rođendan je proslavio osvajanjem trofeja u Doboju.

"Uvijek je lijepo pobijediti, a i dobiti poklon", bila je njegova prva reakcija poslije finala, a potom je nastavio: "Mi smo novi tim sa mnogo novih igrača i potrebno nam je samopouzdanje a dobićemo ga pobjedama. Upravo tako je danas bilo, savršeno, srećni smo zbog svega ovoga. Igrali smo dobro na turniru, borili se svo vrijeme i ovo je bilo odlično finale".

Vesprem je na lijep način počeo pripreme za novu sezonu u kojoj će kao i godinama unaza prvi cilj biti napada na trofej Lige šampiona.

"Nadam se da ćemo uspjeti da dođemo do trofeja. Jedno je sigurno, ako osvojimo Ligu šampiona, sigurno dolazimo sljedeće godine u Doboj", obećao nam je francuski reprezentativac.

