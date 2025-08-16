Briljirao na Olimpijskim igrama, želi još bolju sezonu! Imre za MONDO: Oduševili su me Mondo i Rafa!

Nova nada mađarskog rukometa Bence Imre nada se odličnoj sezoni sa Kilom, ali i reprezentacijom na narednom Evropskom prvenstvu.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

TV Turnir šampiona u Doboju završava se večeras nakon utakmica za plasman i velikog finala između Gumersbaha i Vesprema, još jednog spektakla u kojem mogu da uživaju ljubitelji rukometa.

U protekla tri dana mogli smo da uživamo u sjajnim utakmicama i gledamo najveće svjetske zvijezde poput Domaguja Duvnjaka, Kentina Maea, Luke Cindrića, Andreasa Volfa ili Nedima Remilija, ali i neke nove nade.

Jedna od njih je i Bence Imre, desno krilo Kila koji je odličnim igrama na turniru najavio odličnu novu sezonu u kojoj će njegov tim jurišati na najveće trofeje.

"Prije sezone uvijek su postavljeni najviši ciljevi, želimo da osvojimo sve trofeje, tako je i ove sezone, napadaćemo titule i u domaćem prvenstvu i u Evropi. Bundesliga je uvijek teška, mnogo je dobrih ekipa. Ove sezone ima pet, šest jako dobrih ekipa koje će se boriti za titulu, neće biti lako, ali naš cilj svakako je osvajanje šampionske titule", rekao je Imre u kratkom razgovoru za MONDO.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

U Kil je stigao prije godinu dana iz Fenercvaroša i od tada se polako nameće treneru Filipu Jihu.

"Još uvijek sam mlad igrač. Prošle godine bila je to moja prva sezona, bila je to teška godina, ali srećan sam u Kilu. Život mi se mijenja, preselio sam u Njemačku sam, nije mi lako, sve je drugačije, ali siguran sam da će mi ove godine biti lakše. Sve u svemu zadovoljan sam u Kilu i nadam se da ću igrati dosta".

Bence Imre ima i sve značajniju ulogu u mađarskoj reprezentaciji. Nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu za juniore sa seniorskom reprezentacijom je već učestvovao na tri velika takmičenja – prošlom Svjetskom i Evropskom prvenstvu, ali i Olimpijskim igrama u Parizu prošlog ljeta gdje je na četiri utakmice zabio 26 golova.

"Bilo je to nevjerovatno iskustvo za mene. Olimpijske igre su nevjerovatan događaj. Imao sam priliku da sretnem neke od najvećih sportista, poput Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza i fotografisali smo se. Upoznao sam i Monda Duplantisa takođe, oduševio me, bilo je to sjajno iskustvo", rekao je Imre.

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Mađarska reprezentacija na posljednjem Svjetskom prvenstvu zaustavljena je u četvrtfinalu, kada su poraženi od Hrvatske 31:30.

"Imamo nekoliko mladih igrača u reprezentaciji , imamo dobru generaciju i na svakom takmičenju ćemo se truditi da uradimo što više možemo. Doživjeli smo taj težak, odnosno tijesan poraz od Hrvatske, ali je svakako to bilo dobro iskustvo za sve nas. Igrali smo pred 15-20 hiljada hrvatskih navijača, izgubili smo jednim golom razlike. Ali, prošla godina bila je jako dobra za mene kada sve uzmem u obzir".

Mađarska će učestvovati i na narednom Evropskom prvenstvu, gdje će igrati u grupi sa Poljsko, Islandom i Italijom. Imre priznaje da je žrijeb bio dobar za njegovu selekciju, ali ističe da neće biti lako.

"Svi timovi napreduju. Svako naredno Evropsko prvenstvo je sve bolje i bolje. Dolaze novi timovi, tu su sada Italija, Bosna i Hercegovina, Gruzija... Mislim da neće biti lako. Istina, imamo dobru grupu, prošli smo bolje nego prošlih godina, ali nije to toliko važno i treba biti oprezan. Nadam se da ćemo svi odigrati dobro, pa ćemo vidjeti koliko možemo dogurati", zaključio je Imre.