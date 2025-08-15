Kentin Mae za MONDO: Pobijediti Kil je uvijek nešto posebno!

"Naš trener je igrao u Kilu i sigurno da mu ovo znači, kao i našem cijelom timu", rekao je Kentin Mae poslije pobjede Gumersbaha nad Kilom u Doboju.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Posjetioci TV Turnira šampiona u Doboju i gledaoci pored TV ekrana u četvrtak uveče i ali su priliku da pogledaju sjajan "bundesligaški derbi" između Gumersbaha i Kila.

Poslije velike borbe i uzbudljivog meča rukometaši Gumersbaha slavili su 40:37 i tako konačno osjetili slast pobjede protiv Kila koji ih je pobjeđivao na posljednja tri zvanična meča.

Iako je riječ o pripremnoj utakmici vidjelo se tokom cijelog duela, a potom i nakon završetka meča koliko je rukometašima Gumersbaha, ali i njihovim protivnicima stalo do dobrog rezultata u ovom meču.

Priznao je to u kratkom razgovoru za MONDO i Kentin Mae, koji je sa šest golova uz Kristjana Haržena i Elidija Vidarsona bio najefikasniji u svojoj ekipi.

"Pripremna utakmica ili ne, pobijediti Kil je uvijek nešto posebno. Ali dosta igrača je nedostajalo na obje strane, oba tima morali su da se adaptiraju na ovu situaciju. Ali svakako bila je to odlična borba, odlična predstava za ljude u Doboju i uživali smo", rekao je Mae.

Bio je ovo i trenerski duel bivših saigrača u dresu Kila, Filipa Jihe na jednoj i Valura Sigurdsona na drugoj strani. Dok je poslije meča Jiha ponovo izveo svoju ekipu na teren na istrčavanje, islandski trener je održao mini sastanak sa svojom ekipom, a imao je i razgovor od nekoliko minuta upravo sa Maeom.

"Naš trener je igrao u Kilu i sigurno da mu ovo znači, kao i našem cijelom timu“, rekao je francuski reprezentativac koji igra na poziciji srednjeg ili lijevog beka.

Osvajač olimpijskog zlata, dvostruki svjetski prvak i šampion Evrope sa "trikolorima", ipak "spušta loptu", iako je vrlo zadovoljan kako je sve izgledalo na terenu.

"Ne smijemo da dajemo previše važnosti ovoj pobjedi, jer ipak je u pitanju pripremna utakmica, svi su još malo umorni. Borili smo se, prilagođavali koliko smo mogli, defanzivno i ofanzivno se prikazali u dobrom svjetlu i možemo još da napredujemo u budućnosti“.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina



U ekipu Gumersbaha nedavno je stigao i portugalski reprezentativac Žoao Gomeš, sa kojim je Mae mijenjao pozicije i prilično dobro sarađivao.

"Žoao je sjajan igrač, njemu je potrebno samo pola sekunde da shvati kominaciju koju igramo, te naše korekcije. Dovoljno je reći riječ ili dvije i on odmah to shvata, to je njegov veliki kvalitet. Ima odličan prvi korak, koja god da je strana u pitanju, probija odbranu i stvara prostor za saigrače. Ovo je prvi naš meč i bilo je prilično zabavno".

Pobjeda nad Kilom bila je odlična provjera za ekipu Gumersbaha, a sigurno i dodatna motivacija pred novu sezonu.

"Nadam se da ćemo svi da budemo zdravi. Moram ovo da stavim u prvi plan jer prošla sezona je bila teška i nikako nismo bili kompletni. Ako svi ostanu zdravi mislim da možemo da ponovo izborimo Evropu, to nam je najvažniji cilj", zaključio je Mae kratki razgovor za MONDO.