Bundesligaški derbi odlučio finalistu: Gumersbah preko Kila do borbe za trofej!

Duel dvojice bivših saigrača na klupama Gumersbaha i Kila pripao Islanđaninu Valuru Sigurdsonu.

Rukometaši Gumersbaha prvi su finalisti TV turnira šampiona u Doboju pošto su u "bundesligaškom derbiju" odigranom u Doboju slavili 40:37.

Trojica saigrača Kristjan Horžen, Kentin Mae i Elidi Vidarson sa po šest golova predvodili su Gumersbah do pobjede nad Kilom, koji ih je pobjeđivao na tri prethodna zvanična duela.

Velika borba viđena je u prvom poluvremenu, a samo dva puta vidjeli smo vođstvo od dva razlike.

Oba puta vodio je Kil, predvođen ponovo dobro raspoloženim Benseom Imreom, prvo je bilo 15:13, potom je bilo i 18:16. Imala je ekipa Filipa Jihe tu prednost do minut prije kraja, a onda je golman Dominik Kuzmanović izjednačio pogotkom "s gola na gol" da bi Einarson pogodio za vođstvo Gumersbaha 21:20 u posljednjim sekundama prvog dijela.

Tamo gdje je Gumersbah stao u finišu prvog nastavio je na početku drugog poluvremena. Serijom 3:0 Gumersbaha uz dvije odbrane Kuzmanovića ekipa Valura Sigurdsona stigla je do 24:20 da bi Kil golom Zerbea iz sedmerca konačno zaustavio nalet protivnika - 24:21.

Poslije 10 minuta u nastavku pozvao je tajm-aut ali nije to donijelo rezultat i golom Blomea Gumersbah je povisio na maksimalnih pet razlike - 31:26.

Predvođen Laubeom Kil je smanjio na tri razlike, ali je i pivot Horžen u dva navrata vraćao na "plus pet".

Iako smo vidjeli mnogo golova viđena je žestoka borba za svaku loptu u svakom napadu kao da riječ zaista o prvenstvenom meču.

Posljednji pokušaj Kila da uvede meč u dramatičnu završnicu bio je tajm aut tri minute prije kraja (39:35) ali umjesto gola Laubeu je loptu iz ruke ukrao Vidarson i omogućio tako gol Gomeša za 40:35.

Na kraju je Gumersbah upisao trijumf 40:27, a najzaslužniji za to bili su Horžen, Mae i Vidarson po šest golova.

Najbolji strijelac Kila sa devet golova Lukas Laube proglašen je za najboljeg igrača utakmice.

