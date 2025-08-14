"Obično ne igramo vani, totalno je drugačije!" Legendarni Volf za MONDO: Igrači Sloge mogu da idu uzdignute glave!

"Imamo sjajan golmanski trio, Kil je Kil, naravno da navijači žele sve trofeje“, rekao je legendarni njemački čuvar mreže Andres Volf u kratkom razgovoru za MONDO poslije pobjede nad Slogom iz Doboja.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši Kila rutinski su slavili protiv dobojske Sloge na startu TV Turnira šampiona u Doboju i na kraju upisali pobjedu 40:27.

Publika u Doboju i pored TV ekrana imala je priliku da gleda četverostrukog šampiona Evrope, na čijem golu je bio legendarni Andreas Volf.

Iskusni čuvar mreže u kratkom razgovoru za MONDO poslije meča priznao je da je utakmica na poluotvorenom sportskom terenu u Doboju bila posebno iskustvo.

"Definitivno je ovo bilo potpuno drugačije iskustvo. Prvo, obično ne igramo napolju, a drugo ne igramo na 40 stepeni. Ali bila je dobra utakmica za nas. Malo teži početak, a onda smo našli svoj ritam i zaigrali mnogo bolje. Digli smo odbranu i možemo da budemo zadovoljni ovom pobjedom protiv domaćina koji je igrao vrlo hrabro i imao jako lijepih poteza i dobrih taktičkih poteza. Mislim da treba da hodaju uzdignute glave, jer su bili jako kompetitivni", istakao je Volf.

Na pitanje da li je i kada prethodni put igrao na otvorenom tridesetčetverogodišnji golman nije mogao da da precizan odgovor.

"Mora da je prošlo više od 25 godina, ali igrali smo na travi, bilo je malo bolje (smijeh)."

Ipak, osvajač Evropskog prvenstva sa reprezentacijom Njemačke, kao i dvije olimpijske medalje, srebrne i bronzane, pohvalio je turnir u Doboju.

"Ovdje su neki od najboljih timova na svijetu. Jako interesantno, posebno za nas. Vrlo zanimljivo je igrati van Njemačke tokom priprema, igraćemo protiv Gumersbaha, a tu su i timovi protiv kojih inače nemamo priliku da igramo i to je lijepa promjena. Igraćemo protiv vrhunskih ekipa i vidjeti gdje smo u ovom trenutku pred početak nove sezone. Počinjemo za dvije sedmice protiv Fukse Berlina."

Očekivanja navijača su velika, jer kako kaže – Kil je Kil.

"Naravno da navijači žele sve trofeje. Za nas nema razlike da li je pripremna utakmica ili Liga šampiona, Bundesliga... svaku utakmicu idemo da dobijemo. I sutra i u subotu daćemo sve od sebe", poručio je Volf.

Pominjao je dobru odbranu tokom meča, ali sigurno da i nejgovi saigrači dobiju dodatno samopouzdanje kada vide Volfa iza sebe.

"Nadam se da je tako. Ali kada se Gonzalo (Perez de Vrgas, op. a.) vrati imamo jako zanimljiv golmanski tim. Treba spomenuti i Novotnog koji je danas u drugom poluvremenu branio jako dobro. Imamo dobar trio i nadam se da ćemo dati veliki doprinos timu sa ove pozicije", nije propustio da pohvali daleko mlađeg njemačkog golmana.

Volf je dodao da na turniru u Doboju ima priliku da vidi i neke igrače koje više ne sreće na terenu.

"Jako lijepo je vidjeti neke igrače koji sad možda ne igraju u Ligi šampiona ili npr. Martinovića koji je napustio Bundesligu, Apelgrena koji isto više nije u Bundesligi. Jako je zanimljivo. Protiv Gumersbaha igramo često, ali tu je mnogo prijatelja, lijepo je da smo se sreli i ovdje, iako nije riječ o nekom najvažnijem takmičenju", zaključio je Volf.