Rutinska pobjeda Kila protiv Sloge na otvaranju TV Turnira šampiona!

Bense Imre predvodio njemačkog velikana do pobjede nad domaćinom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometni spektakl u Doboju otvorili su Kil i Sloga, a četverostruki prvak Evrope slavio je rutinsku pobjedu 40:27.

Iako su Dobojlije dobro počele susret i parirale favoritu, Kil je polovinom prvog dijela odmakao nakon serije najboljeg pojedinca meča Bensea Imre.

Desno krilo mađarske reprezentacije zaključio je prvo poluvrijeme za 20:13, a njemački tim u istom ritmu nastavio je u drugom poluvremenu i otišao na plus 12, dozvolivši Slogi da s vremena na vrijeme smanji na "samo" osam.

Sloga se dobro držala na startu utakmice, gdje se igralo gol za gol.

U prvih pet minuta viđeno je deset golova (5:5), a dva je postigao reprezentaitavc Farskih Ostrva Elijas Skipagotu, koji je dao prva dva za njemački tim.

Sloga je povela 6:5 u osmom minutu, ali je egal vratio Landin.

Prvi put Kil je stigao do dva gola razlike u 13. minutu poslije izgubljene lopte Sloge u kontri i pogotka Zerbea za 12:10.

Već u sljedećem napadu novu izgubljenu loptu Sloge kaznio je Imre pogotkom za 13:10, uz isključenje Milisavljevića pa su Dobojlije naredne dvije minute igrali sa igračem manje.

Na "plus 4" Kila odgovorio je kapiten Sloge i smanjio na 14:11, međutim, Imre je trećim vezanim golom povisio na 15:11, a onda završio još jednu kontru za 16:11.

imao je Kil i šest razlike, ali je Sloga uzvratila sa dva brza gola Stojanovića i Milisavljevića, koji je nešto kasnije zaradio svoje drugo isključenje jer je iz sedmerca pogodio Volfa u glavu.

Poluvrijeme je zatvorio najbolji pojedinac, Bense Imre svojim sedmim golom za 20:13, što je bio i rezultat kojim se otišlo na odmor. Pet minuta u nastavku trebalo je njemačkom velikanu da ode na plus 10, pogodio je Skipagotu, a potom i Načinović za 26:15.

Isti zaostatak imala je Sloga nakon 45 minuta kada je Stojanović pogodio za 31:20.

BENSE - OČEKIVANO Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Bense Imre, strijelac devet golova.

Nakon vođstva Kila od 12 razlike uspjela je Sloga da se probudi i smanji na jednocifren zaostatak, a nakon što je kapiten Miličević propustio priliku da spusti na osam razlike iz sedmerca iskupio se nešto kasnije golom sa svoje polovine za 32:24.

Uprkos porazu svog tima, domaća publika imala je razlog za zadovoljstvo gledajući dobre poteze rukometnih velikana, ali i pogodak tinejdžera iz Sloge, osamnaeatogodišnjeg Ivana Jakobovića koji je nagrađen velikim aplauzom.