Doboj - svjetski centar rukometa! Trofejni velikani dolaze u Republiku Srpsku

Doboj će od 13. do 16. avgusta biti središte kolosalnih rukometnih dešavanja.

Grad Doboj i Rukometni klub Sloga biće od srijede (13. avgust) do subote (16. avgust) biće domaćini 56. Međunarodnog TV turnira šampiona. Na smotri će nastupiti šest timova, podijeljenih u dvije grupe, a tokom turnira biće odigrano ukupno devet zvaničnih, kao i jedna prijateljska utakmica.

U grupi A, osim domaće Sloge, nalaze se renomirani njemački bundesligaši Kil i Gumersbah, dok grupu B čine Bešiktaš, Vesprem i Al Ahli kao branilac titule.

Kil je čak 23 puta bio šampion Njemačke, dok je po 13 trofeja osvajao u Kupu i Superkupu Njemačke. Četiri puta je bio prvak Evrope te isto toliko puta osvajač Evropske lige (ranije EHF Kup).

Istinski njemački velikan je i Gumersbah, koji je 12 puta bio prvoplasirani u njemačkom prvenstvu na kraju sezone, ali na titulu čeka od 1991. godine.

Kup je osvojio pet puta, posljednji put prije "okruglo" 40 godina, a za razliku od Kila, pet puta je pokorio Stari kontinent. Posljednji put se to desilo 1983. godine.

Prije tačno 14 godina Gumersbah je osvojio posljednji veliki trofej, odbranivši titulu u Kupu pobjednika kupova.

Kada je riječ o timovima iz grupe B, Bešiktaš je sa 23 titule, 14 kup-trofeja i 13 pehara u Superkupu apsolutni rekorder Turske. Što se tiče evropskih uspjeha, najznačajniji rezultat tima iz Istanbula je polufinale Čelendž kupa (danas Evropski kup) iz 2009. godine.

Al Ahli je takođe rekorder svoje države kada je riječ o titulama državnog prvaka. Ima ih 26, dok je egipatski Kup osvajao 11 puta. Sedam puta je Al Ahli bio osvajač azijske Lige šampiona, dok je po pet puta osvajao azijski Kup pobjednika kupova i Superkup.

U Doboj ovaj klub dolazi sa željom da odbrani trofej osvojen prošle godine, kada je u finalu rezultatom 33:30 savladana ekipa Zagreba.

Pregršt trofeja u svojoj riznici ima i Vesprem. Posljednju od 29 titula u mađarskom prvenstvu osvojio je prošle sezone, a stigao je i do 31 trofeja u domaćem Kupu. Dva puta je osvojio Kup pobjednika kupova, dok je čak pet puta stizao do kraja u SEHA ligi. Takođe, vrijedi istaći da je ovaj mađarski klub četiri puta bio finalista Lige šampiona.

Turnir će, u srijedu, otvoriti Kil i Sloga (18.20), dok drugi meč dana igraju Bešiktaš i Vesprem (20.20). Četvrtak je rezervisan za utakmice Al Ahli – Bešiktaš (18.20) i Gumersbah – Kil (20.20), a petak za duele Sloga – Gumersbah (18.20) i Vesprem – Al Ahli (20.20).

Utakmice za plasman igraju se u subotu. U sklopu turnira, takođe, biće odigrana i prijateljska utakmica između Gračanice i Bešiktaša, u petak od 16.20 časova.

U četvrtak i petak će biti upriličena najveća rukometna konferencija na Balkanu pod imenom "Handball talks", na kojoj će, tokom pet panel-diskusija, govoriti 12 eminentnih rukometnih imena (Danijel Šarić, Viktor Tomas, Ćavi Paskval, David Dejvis, Filip Jiha, Gudjon Valur Sigurdson, Domagoj Duvnjak, Dominik Kuzmanović, Ivan Martinović, Luka Cindrić, Dragan Pešmalbek i Gašper Marguč).

Takođe, od 13. do 16. avgusta, od 17.00 do 21.00 čas, u dobojskoj Galeriji biće upriličena izložba "Tragovi pobjede" Borisa Vrhovca, koji će predstaviti rekvizite legendarnih svjetakih sportista iz vlastite kolekcije.

RASPORED UTAKMICA NA 56. TV TURNIRU ŠAMPIONA

Srijeda (13. avgust)

Kil – Sloga (18.20)

Svečano otvaranje (20.05)

Bešiktaš – Vesprem (21.00)

Četvrtak (14. avgust)

Al Ahli – Bešiktaš (18.20)

Gumersbah – Kil (20.20)

Petak (15. avgust)

Sloga – Gumersbah (18.20)

Vesprem – Al Ahli (20.20)

Subota (16. avgust)

Utakmica za peto mjesto (16.20)

Utakmica za treće mjesto (18.20)

Finale (20.20)

Ceremonija zatvaranja turnira (22.00)

