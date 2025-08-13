Svečano otvoren međunarodni rukometni TV Turnir šampiona u Doboju

U Doboju je večeras svečano otvoren 56. Međunarodni rukometni TV Turnir šampiona.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Turnir je otvorio gradonačelnik Doboja Boris Jerinić koji je rekao da je Doboj opravdao epitet grada sporta. Zahvalio je svima koji su pomogli organizaciju.

Direktor turnira Danijel Šarić rekao je da Doboj šalje sliku grada sporta i izrazio zadovoljstvo što su tribine pune. Zahvalio je Doboju i Dobojlijama što su vratili duh rukometa u ovaj grad.

"Ove godine imamo pregršet sportskih događaja koji će obilježiti ovaj turnir", rekao je Šarić i dodao da će prvi put neka strana televizija imati pravo da prenosi ovaj sportski događaj.

Šarić je najavio da će se tokom održavanja turnira organizovati i sportske panel-diskusije sa vrhunskim trenerima i igračima. U hotelu "Park" za sutra su predviđena dva predavanja, u 12 časova "Put do zvijezda", koje će održati proslavljeni rukometaši Danijel Šarić i Viktor Tomas, a u 13 časova "Hajde da napravimo tim", koji drže treneri Ksavi Paskal i David Dejvis.

O svojim iskustvima i Bundesligi u petak, 15. avgusta, govoriće igrači Filip Jiha i Gudjon Valur Sigurdson sa početkom u 11 časova.

"Priče iz najbolje lige na svijetu" ispričaće rukometaši Domagoj Duvnjak, Dominik Kuzmanović i Ivan Martinović, i to od 11.55 časova, a od 12.50 časova Luka Cindrič, Dragan Pešmalbek i Gašper Margut govoriće o "Biti rukometaš u gradu rukometa".

Ceremonija otvaranja turnira počela je himnom "Moja Republika", koju je izvela Pavlina Tadovanović. Prije toga predstavljene su ekipe koje će učestvovati na turniru.

Svečanom otvaranju prethodila je prva utakmica između domaćina dobojske Sloge i ekipe njemačkog Kila. Nijemci su slavili rezultatom 40:27, a utakmica je igrana na Stadionu sportskih igara, gdje je kasnije bilo i svečano otvaranje.

Njemu su prisustvovali narodni poslanici i srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH.

Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do 16. avgusta, učestvuje šest ekipa, među njima i njemački Gumersbah, mađarski Vesprem, prošlogodišnji pobjednik Al Ahli iz Egipta i Bešiktaš iz Turske.

U drugoj utakmici večeras od 21.00 čas sastaju se ekipe Bešiktaša i Vesprema.

Turniru je prethodio defile gradskih sportskih klubova "Parada sporta" i izložba "Tragovi pobjede", autora Borisa Vrhovca.

(MONDO/Srna)