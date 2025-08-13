Kapiten Sloge poslije duela sa velikim Kilom: Nismo se prepali, ovo nam mnogo znači!

Dobojlije uprkos porazu teren napustili uzdignute glave, baš kao što im je poručio Andres Volf.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Dobojska Sloga tradicionalno je otvorila TV turnir šampiona Doboj 2025, duelom protiv Kila, koji je pripao njemačkom velikanu (40:27), ali razloga za zadovoljstvo imaju i domaći rukometaši.

Parirali su izabranici Dejana Vasilića svjetskim zvijezdama u redovima Kila, igrali hrabro i uspijevali čak da na ogromnu prednost protivnika odgovore svojom mini-serijom, kao i lijepim potezima.

Nije bilo straha u redovima Sloge i upravo to je istakao kapiten Dušan Miličević, koji je na ovom meču postigao pet golova.

"Mislim da je bila sjajna utakmica za nas, nismo se prepali i ušli smo jako od samog početka. Znali smo da su kvalitetniji, naravno, ali nismo se predavali. Svaka čast mojim saigračima", rekao je Miličević u izjavi za MONDO i dodao:

"Svake godine ovaj turnir je sve bolji i bolji i za nas je odlično što se ovdje takmičimo i igramo protiv ovako velikih ekipa. To nam znači mnogo, individualno i timski, a isto tako i za naše igranje u ligi i Evropi. Branićemo Kup BIH, napadaćemo Kup RS i ići maksimalno u prvenstvu, pa koliko uspijemo da napravimo."

Igranje protiv Kila posebno je bilo veliko za mladog rukometaša Sloge Ivana Jakobovića. Osamnaestogodišnji rukometaš uspio je da u finišu utakmice i postigne gol Kilu, za šta je nagrađen velikim aplauzom.

"Bio je sjajan osjećaj, velika je čast igrati protiv ovako velike ekipe, lijepo je bilo igrati ovu utakmicu na našem terenu pred našim navijačima. Mnogo nam znače ove utakmice protiv evropskih ekipa, dosta toga naučimo, a kasnije bude lakše igrati domaće utakmice. Za razliku od drugih ekipa iz BiH, mi imamu tu neku prednost što učestvujemo ovdje i igramo ovakkve utakmice."

Kada su u pitanju Ivanovi planovi za budućnost, tu nema dilemu niti zadršku.

"Prvo krilo Sloge", kratko i jasno je završio Jakobović.