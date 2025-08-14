Cindrić kao "stariji brat" Martinoviću u Vespremu: Rekao sam mu šta ne smije da radi kod Paskvala!

Luka Cindrić u razgovoru za MONDO govorio o novoj sezoni, očekivanjima na Evropskom prvenstvu naredne zime i koje savjete je dao Ivanu Martinoviću kada je došao u Vesprem.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši Vesprema u srijedu uveče savladali su turski Bešiktaš 38:28 i tako na najbolji mogući način započeli učešće na TV Turniru šampiona u Doboju.

U ekipi mađarskog velikana gledali smo i hrvatskog reprezentativca Luku Cindrića, koji je u razgovoru za MONDO govorio o pripremama za novu sezonu, reprezentaciji Hrvatske i novim saigračima u Vespremu.

Srednji bek Vesprema i „kauboja“ djelovao je odlično na terenu, pun samopouzdanja i snage, a povreda sa prošlog Svjetskog prvenstva je davna prošlost.

"Prošle sezone imao sam tu jednu povredu, kada sam bio s reprezentacijom dobio sam udarac u mišić i pukao mi je mišić pa nisam mogao da igram. Sada sam dobro, super se osjećam, naporno treniram, pripreme su u jeku, došli smo ovdje da uigramo ekipu kako bismo što bolje ušli u sezonu. Igranje na ovakvom terenu je posebna draž, posljednji put na ovakvom terenu igramo sam 2015. Ili 2016., dole u Strugi. Lijepo je, malo jeste vruće, malo je tvrđi pod, ali OK. Turnir je super, imamo dobre uslove, domaćin je super, živ je grad i sve u svemu sve lijepo izgleda".

Vesprem reda titule i trofeje u Mađarskoj i već godinama pokušav da napravi iskorak i u Ligi šampiona i domogne se najvećeg klupskog trofeja.

"Kad je Vesprem u pitanju uvijek se cilja na najviše, klub je a velikom tradicijom i cilj svake godine je da budemo na fajnal foru gdje su najbolje ekipe. Mislim da Vesprem zaslužuje da bude tamo, iskreno vjerujem i nadam se da ove godine to možemo da napravimo. Cilj je fajnal for, a tamo je sve moguće“.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Praktično svake godine mađarska ekipa ima isti cilj, a ovog ljeta napravljene su i određene promjene.

"Prošle godine je došao novi trener i jedini sam ja još došao s njim, ove godine smo promijenili šest, sedam igrača, nova je energija, novi igrači i biće zanimljivo. Trebaju novi igrači da se uklope u Paskvalov sistem koji sigurno nije lagan. Ne bježimo od pritiska koji je na nama, zato i jesmo tu u velikom klubu. Meni je to samo motivacija da budemo bolji svakog dana i da klub bude tamo gdje zaslužuje".

Među novim igračima je i Ivan Martinović, Cindrićev saigrač iz reprezentacije Hrvatske, koji je u razgovoru za Mondo rekao da mu je Luka mnogo pomogao da se uklopi u novoj sredini. Cindrić mu je kao „stariji brat“ u Vespremu.

"Pomažem svaki dan, trudim se. Kome ću pomoći ako neću svom?! Ivan je stvarno fantastičan dečko, tu sam za njega šta god treba, znam da bi on i meni tako napravio. Drago mi je da je došao tu i nadam se da ćemo zajedno napraviti velike stvari", rekao je Cindrić.

Za razliku od Martinovića koji tek upoznaje način rada Ćavija Paskvala, Cindrić španskog stručnjaka itekako poznaje pošto je s njim sarađivao u Barseloni i Dinamu iz Bukurešta i upravo je na njegov zahtjev i došao u Vesprem. Priznao je Cindrić da je svog saigrača upozorio na neke stvari koje ne smije da radi kod Ćavija Paskvala.

"Naravno. Odmah sam mu rekao šta on voli šta ne voli. Iz iskustva znam da ako radi neke stvari neće dobro proći kod njega. Prihvatio je to vrlo brzo. Paskval voli igru bez lopte, ne voli kad se lopta lupa od pod. Rekao sam Ivanu da prima loptu u trku, da se kreće bez lopte... Mislim to je danas moderan rukomet, svi treneri to vole. Ali Paskval te neke greške baš ne voli, pogotovo kod bekova koji trebaju puno napadati. To bih izdvojio kao neki najvažniji savjet koji sam mu dao".

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Dolazak Martinovića u Vesprem je četvrti najskuplji transfer u istoriji rukometa. Mađarski klub platio ga je Rajn-Nekar Levenu milion evra i ovaj transfer odjeknuo je kao bomba u svijetu rukometa. Cindrić smatra da je dobro što se sada i u rukometu prave veći i zvučniji transferi i što rukomet napreduje kao sport, a posebno mu je drago zbog samog Martinovića.

"O ciframa ne bih govorio, to što se piše treba uzeti s rezervom i ne želim da ulazim u taj finansijski aspekt. Ali generalno to je jako dobro za rukomet. Ivan je po meni davno trebao da bude u velikom klubom, ali takav je život, velike karijere. Nekada treba nekom duže da dođe u neki top klub, iako je on igrao u vrhunskim klubovima. Ali nikada nije igrao Ligu šampiona, ovo mu je prva godina da će igrati Ligu šampiona. Zanimljiv podatak za top igrača koji je pokazao prije osam godina da bi trebao da bude u Ligi šampiona. Tako da je lijepo što je došao, drago mi je zbog njega, on je iamo stvarno veliku želju da dođe i bude dio ove ekipe", rekao je Cindrić.

Njih dvojica će tokom ove sezone zajedno igrati i na Evropskom prvenstvu sa reprezentacijom Hrvatske.

"Na Evropskom prvenstvu je sve moguće. Danas je rukomet toliko napredovao da svaka reprezentacija može da pobijedi svakog, nijanse odlučuju. Iskreno se nadam da ćemo biti uspješni, vjerujem u ekipu, već dugo godina smo zajedno, neki stariji igrači su otišli, ali mislim da imamo budućnost u reprezentaciji. Ti mladi su pokazali da mogu da budu tu i kada su teške utakmice, ne bojim se za reprezentaciju“. Jedan od tih mladih u hrvatskoj reprezentaciji je i golman Dominik Kuzmanović, koji je sa Gumersbahom takođe u Doboju, a tu su još i Domagoj Duvnjak i Veron Načinović sa Kilom, tako da u pauzama turnira hrvatski rukometaši mogu da pričaju i o reprezentativnim planovima.

"Prebacili smo par riječi. Imamo Kuzmanovića i Mandića dva vrhunska golmana, drago mi je da imamo tu mladost koja dolazi, u dobrim klubovima igraju i stvarno mi je drago zbog njih", zaključio je Cindrić.