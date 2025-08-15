Al Ahli predaje trofej: Vesprem u finalu turnira u Doboju!

Mađari nadoknadili "minus tri" na poluvremenu i pobjedom protiv Al Ahlija zakazali finale sa Gumersbahom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Al Ahli predaje trofej TV turnira šampiona u Doboju.

Branilac trofeja poražen je 28:27 od Vesprema koji je tako zakazao finale protiv njemačkog Gumersbaha.

Gubili su Mađari 16:13 na poluvremenu, ali su nakon žestoke istrpljenih žestokih kritika Ćavija Paskvala na pauzi uspjeli da u nastavku stignu do preokreta.

Ivan Martinović sa sedam golova predvodio je Vesprem i dobio nagradu za igrača utakmice,a treba istaći na drugoj strani sjajno veče Abdelrahmana Homajeda koji je upisao 11 odbrana.

Tri gola razlike imao je Al Ahli poslije prvog poluvremena koje je počelo vođstvom Vesprema 2:0, ali su Egipćani serijom 4:0 preuzeli kontrolu.

Golom Hešana mađarska ekipa izjednačila je na 7:7, ubrzo stigla i do vođstva međutim Al Ahli je uzvratio.

Propustili su Egipćani dvije prilike da povedu tri razlike, ali i Mađari da iskoriste igrača više u finišu prvog dijela poslije iskjučenja Mohameda Salaha.

Omar Kaled zabio je gol za 16:13 na poluvremenu i tako upalio alarm u mađarskoj ekipi.

Trener Vesprema Ćavi Paskval bio je itekako ljut na pauzi i imao je šta da kaže svojim igračima.

Nevolje za Vesprem nastavili su se peomašenim sedmercom Marguča, odnosno odbranom sjajnog Homajeda, a mađarska ekipa nije iskoristila ni igrača više.

Imao je Al Ahli i četiri razlike, međutim, Vesprem je u 48. minutu preko Hešama stigao izjednačenja 21:21.

Preokrenuo je Vesprem na 24:23 golom Elisona, a pet minuta prije kraja stigao i do dva gola prednosti - 27:25.

Mađari su znali da sačuvaju vođstvo i upišu drugu pobjedu na turniru, vrijednu finala - 28:27.

(MONDO)