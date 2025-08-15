logo
Cijela hala skočila kad je dječak od 15 godina dao gol: Njemački velikan pobijedio, ali Doboj klicao heroju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometaši Gumersbaha idu u finale TV Turnira šampiona, takmičenja koje su osvojili davne 1972. godine.

djecak od 15 godina dao gol gumersbahu Izvor: MONDO

Rukometaši Gumersbaha ovjerili su mjesto u finalu TV Turnira šampiona u Doboju ubjedljivom pobjedom nad domaćinom Slogom 41:20 (20:12). Najbolji igrač utakmice bio je kapiten Sloge Todor Milisavljević sa 12 golova koga je publika burno pozdravila poslije meča. 

Meč je započeo het-trikom Vujovića sa krila i odbranama Kuzmanovića pa se prvi gol Sloge čekao šest minuta. Uspio je ispod ruke Milisavljević da provuče jedan šut za 3:1. Samo je jedan gol pustio u svoju mrežu Kuzmanović i poslije gola Kestera bilo je 5:1.

Vujović je nastavio da pogađa i na 7:2 Sloga je zvala minut odmora, ali je nakon povratka na teren dao svoj šesti i sedmi gol za 10:2. Uspjela je Sloga da uzvrati i golom sa sedam metara kapiten Milisavljević je smanjio na 13:6. Uzvratio je Vujoviću Milisavljević sa sedam golova u prvom dijelu igre, a publika je ustala na noge kada je 15-godišnji Ilija Krajina dao gol. Na odmor se otišlo rezultatom 20:12 za Nijemce.

Drugo poluvrijeme golom otvorio je Kristijan Horžen. Serija gostiju je potrajala pet minuta dok Milisavljević nije bio precizan za 25:13. Nastavila je da raste prednost Gumersbaha, ali Todor Milisavljević ipak nije dao da njegov tim padne. Desetim golom je smanjio na 28:16.

Na deset minuta do kraja tražio je Sigurdson tajmaut kod rezultata 32:19. Dobro su reagovali njegovi igrači, digli nivo igre i na kraju ubjedljivo pobijedili.

(MONDO, N.L.)

Tagovi

Rukomet TV Turnir šampiona RK Sloga Doboj Gumersbah

